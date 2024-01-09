Roma'da Yüzlerce Kişinin 'Nazi Selamı' Vererek Eylem Yaptığı Şoke Edici Görüntüler!

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Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta ve Stefano Recchioni isimli kişileri anmak için eylem gerçekleştiren yüzlerce kişi, öldürülen kişilerin adlarının anılmasından sonra 'yaşıyor' diyerek 'Nazi selamı' verdi.
Cinayetlerin işlendiği eski MSI genel merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişinin 'Nazi selamı' vererek yaptıkları eylem ise İtalya'yı ayağa kaldırdı.
Roma’nın Tuscolano semtinde aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen eylem için ise İtalyan gazetesi La repubblica '100 yıl önceki faşist dönemin ortasındayız' dedi.
İşte o tepki çeken görüntüler: 👇
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