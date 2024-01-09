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Roma'da Yüzlerce Kişinin 'Nazi Selamı' Vererek Eylem Yaptığı Şoke Edici Görüntüler!

Roma'da Yüzlerce Kişinin 'Nazi Selamı' Vererek Eylem Yaptığı Şoke Edici Görüntüler!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 11:11

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İtalya'nın başkenti Roma'da yüzlerce kişi 46 yıl önce öldürülen 3 neo-Nazi Gençlik Cephesi üyesini anmak için eylem gerçekleştirdi.

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Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta ve Stefano Recchioni isimli kişileri anmak için eylem gerçekleştiren yüzlerce kişi, öldürülen kişilerin adlarının anılmasından sonra 'yaşıyor' diyerek 'Nazi selamı' verdi.

Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta ve Stefano Recchioni isimli kişileri anmak için eylem gerçekleştiren yüzlerce kişi, öldürülen kişilerin adlarının anılmasından sonra 'yaşıyor' diyerek 'Nazi selamı' verdi.

Cinayetlerin işlendiği eski MSI genel merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişinin 'Nazi selamı' vererek yaptıkları eylem ise İtalya'yı ayağa kaldırdı.

Cinayetlerin işlendiği eski MSI genel merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişinin 'Nazi selamı' vererek yaptıkları eylem ise İtalya'yı ayağa kaldırdı.

Roma’nın Tuscolano semtinde aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen eylem için ise İtalyan gazetesi La repubblica '100 yıl önceki faşist dönemin ortasındayız' dedi.

Roma’nın Tuscolano semtinde aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen eylem için ise İtalyan gazetesi La repubblica '100 yıl önceki faşist dönemin ortasındayız' dedi.

İtalyan gazetesi La repubblica haberi, “Roma’nın Tuscolano semtinde dün gece Roma selamlaşması yaşandı ama sanki 1924’te, yüz yıl önce, faşist dönemin ortasındayız” başlığıyla verdi.

Kaynak: Cumhuriyet

İşte o tepki çeken görüntüler: 👇

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