Rapçi Hidra 'Beşiktaş'tan 4 Yediğimizi Hatırlamıyorum' Dedi, O Anlarda 5. Gol Geldi!

Dün Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasını sahadan seyreden ünlü rapçi Hidra, 4. gol sonrası 'Beşiktaş'tan 4 yediğimizi hatırlamıyorum' dediği anlarda 5. gol geldi. Hidra ve arkadaşları duruma isyan etti.
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Dün akşam onanan Süper Kupa karşılaşmasını sahada izleyen Galatasaray taraftarı ve YouTuber Bilal Soydaş, takımın oyununa isyan etti.
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Hidra'nın '31 yaşındayım 4 yediğimizi hatırlamıyorum Beşiktaş'tan' dediği esnada Beşiktan'ın 5. golü geldi. Tribünlerden Galatasaraylı oyunculara tepki geldi. İşte o anlar; 📹
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