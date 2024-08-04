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Rapçi Hidra 'Beşiktaş'tan 4 Yediğimizi Hatırlamıyorum' Dedi, O Anlarda 5. Gol Geldi!

Rapçi Hidra 'Beşiktaş'tan 4 Yediğimizi Hatırlamıyorum' Dedi, O Anlarda 5. Gol Geldi!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 15:15

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Dün Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasını sahadan seyreden ünlü rapçi Hidra, 4. gol sonrası 'Beşiktaş'tan 4 yediğimizi hatırlamıyorum' dediği anlarda 5. gol geldi. Hidra ve arkadaşları duruma isyan etti. 

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Dün akşam onanan Süper Kupa karşılaşmasını sahada izleyen Galatasaray taraftarı ve YouTuber Bilal Soydaş, takımın oyununa isyan etti.

Dün akşam onanan Süper Kupa karşılaşmasını sahada izleyen Galatasaray taraftarı ve YouTuber Bilal Soydaş, takımın oyununa isyan etti.

Hidra'nın '31 yaşındayım 4 yediğimizi hatırlamıyorum Beşiktaş'tan' dediği esnada Beşiktan'ın 5. golü geldi. Tribünlerden Galatasaraylı oyunculara tepki geldi. İşte o anlar; 📹

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