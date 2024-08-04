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Instagram'ın Kapatılmasına Fenomen Sude Belkıs'tan Tepki: 'Monarşiyle mi Yönetiliyoruz, Hayırdır?

Instagram'ın Kapatılmasına Fenomen Sude Belkıs'tan Tepki: 'Monarşiyle mi Yönetiliyoruz, Hayırdır?

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 13:16

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Instagram'ın 48 saati aşkın bir süredir kapalı olmasına YouTuber Sude Belkıs Akgün'den tepki geldi. Yapılan uygulamayı 'iletişim hakkının gaspı' olarak niteleyen Akgün, 'Bir kişinin 'gerekeni yapın' talimatı yüzünden, siyasi hiç bir karşılığı olmayan şovlar. Monarşiyle mi yönetiliyoruz hayırdır, burası bir çok işletmenin, şirketin, insanın çalıştığı bir ekosistem' diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

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Herhangi bir mahkeme kararı bulunmamasına rağmen 48 saati aşkın bir süredir kapalı bulunan Instagram, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Son olarak YouTube'da 'BelkisTV' kanalında yaptığı eğlenceli yayınlarla tanınan sosyal medya fenomeni Sude Belkıs Akgün, Instagram'ın bu şekilde engellenmesine tepki gösterdi.

Herhangi bir mahkeme kararı bulunmamasına rağmen 48 saati aşkın bir süredir kapalı bulunan Instagram, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Son olarak YouTube'da 'BelkisTV' kanalında yaptığı eğlenceli yayınlarla tanınan sosyal medya fenomeni Sude Belkıs Akgün, Instagram'ın bu şekilde engellenmesine tepki gösterdi.

Arkadaşlarıyla birlikte dans ettiği görüntülerin üzerine konuyla ilgili bir metin yazan Akgün, videoyu Instagram Reels'ta paylaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte dans ettiği görüntülerin üzerine konuyla ilgili bir metin yazan Akgün, videoyu Instagram Reels'ta paylaştı.

Alınan kararı 'iletişim hakkının gaspı' olarak değerlendiren Akgün, 'Siyasi hiç bir karşılığı olmayan şovlar. Monarşiyle mi yönetiliyoruz hayırdır, burası bir çok işletmenin, şirketin, insanın çalıştığı bir ekosistem.' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. İşte o görüntüler;📹

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