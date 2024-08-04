Instagram'ın Kapatılmasına Fenomen Sude Belkıs'tan Tepki: 'Monarşiyle mi Yönetiliyoruz, Hayırdır?

Instagram'ın 48 saati aşkın bir süredir kapalı olmasına YouTuber Sude Belkıs Akgün'den tepki geldi. Yapılan uygulamayı 'iletişim hakkının gaspı' olarak niteleyen Akgün, 'Bir kişinin 'gerekeni yapın' talimatı yüzünden, siyasi hiç bir karşılığı olmayan şovlar. Monarşiyle mi yönetiliyoruz hayırdır, burası bir çok işletmenin, şirketin, insanın çalıştığı bir ekosistem' diyerek uygulamaya tepki gösterdi.