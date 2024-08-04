Hamile Arkadaşına Göbek Makyajı Yapan Adam TikTok'ta Gündem Oldu: 'Ben Yüzüme Bu Kadar İyi Yapamıyorum'

Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı makyaj videolarıyla bilinen 'huylson' isimli kullanıcının arkadaşının göbeğine yaptığı makyaj görenleri hayrete düşürdü.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'huylson' isimli hesabın sahibi kişi, hamile arkadaşına göbek makyajı yaptığı anları kayda aldı.
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Makyajla oluşturduğu surata peruk takan adam ortaya adeta bir sanat eseri çıkardı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları makyajı yapan kişiye övgüler yağdırarak, 'Ben yüzüme bu kadar iyi makyaj yapamıyorum' dedi. İşte o görüntüler; 📹
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