Görüş Bildir
Haberler
Video
Hamile Arkadaşına Göbek Makyajı Yapan Adam TikTok'ta Gündem Oldu: 'Ben Yüzüme Bu Kadar İyi Yapamıyorum'

Hamile Arkadaşına Göbek Makyajı Yapan Adam TikTok'ta Gündem Oldu: 'Ben Yüzüme Bu Kadar İyi Yapamıyorum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 14:31

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı makyaj videolarıyla bilinen 'huylson' isimli kullanıcının arkadaşının göbeğine yaptığı makyaj görenleri hayrete düşürdü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'huylson' isimli hesabın sahibi kişi, hamile arkadaşına göbek makyajı yaptığı anları kayda aldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'huylson' isimli hesabın sahibi kişi, hamile arkadaşına göbek makyajı yaptığı anları kayda aldı.

Makyajla oluşturduğu surata peruk takan adam ortaya adeta bir sanat eseri çıkardı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları makyajı yapan kişiye övgüler yağdırarak, 'Ben yüzüme bu kadar iyi makyaj yapamıyorum' dedi. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın