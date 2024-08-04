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Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Sonrası Kavga Çıktı: 1 Kişi Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Sonrası Kavga Çıktı: 1 Kişi Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 11:45

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Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında 5-0'lık skorla galip ayrıldığı Süper Kupa finali sonrası Esenyurt'ta kavga çıktı. Gençler arasında çıkan kavgada bir kişi linç edilmekten son anda kurtuldu. 

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Yeni sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Yeni sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Karşılaşma sonrası Esenyurt'ta karşı karşıya gelen taraftar grupları arasında kavga çıktı. Gençlerin karıştığı kavgada bir kişi linç edilmekten son anda kurtuldu.

Karşılaşma sonrası Esenyurt'ta karşı karşıya gelen taraftar grupları arasında kavga çıktı. Gençlerin karıştığı kavgada bir kişi linç edilmekten son anda kurtuldu.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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plutonundeliği

yan baktın kavgasıdır malum esenyurtta insan yok aw

Emrullah artrk

holigan Değiliz Beşiktaşı severiz sözde değil özde Beşiktaşlıyız dalgayı severiz üçlüyü sarariz her bi nefese hayatları satariZ adımız çıkmış dokuza inmezki ... Devamını Gör