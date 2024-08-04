İtalya Karşılaşması Öncesi Daniele Santarelli'den Küçük Gösteri: Saha Kenarında Topla Oynadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik direktörü Daniela Santarelli, İtalya karşılaşması öncesi saha kenarında voleybol topuyla şov yaptı. O anlar sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.
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2024 Paris Olimpiyatları'nda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, grup lideri olarak bir üst tura yükselmek için İtalya ile mücadele ediyor.
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Karşılaşma öncesi saha kenarında kendi kendine eğlenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik direktörü Daniela Santarelli'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Eline aldığı voleybol topunu çevirmeye başlayan Santarelli, tribünlere küçük bir gösteri yaptı. İşte o anlar; 📹
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