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İtalya Karşılaşması Öncesi Daniele Santarelli'den Küçük Gösteri: Saha Kenarında Topla Oynadı

İtalya Karşılaşması Öncesi Daniele Santarelli'den Küçük Gösteri: Saha Kenarında Topla Oynadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 10:59

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik direktörü Daniela Santarelli, İtalya karşılaşması öncesi saha kenarında voleybol topuyla şov yaptı. O anlar sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

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2024 Paris Olimpiyatları'nda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, grup lideri olarak bir üst tura yükselmek için İtalya ile mücadele ediyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, grup lideri olarak bir üst tura yükselmek için İtalya ile mücadele ediyor.

Karşılaşma öncesi saha kenarında kendi kendine eğlenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik direktörü Daniela Santarelli'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşma öncesi saha kenarında kendi kendine eğlenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik direktörü Daniela Santarelli'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Eline aldığı voleybol topunu çevirmeye başlayan Santarelli, tribünlere küçük bir gösteri yaptı. İşte o anlar; 📹

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