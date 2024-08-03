5 Madalyalı 12 Yaşındaki Judocu: "Müsabakaların Ücretini Ödeyebilmek İçin Tamircide Çalışıyorum"

'Keşfettiğimiz sporculardan bir tanesi de İbrahim Halil, milli sporcu, milli takım düzeyinde çalışmalar yapıyoruz. Sporcumuz İbrahim Halil Kadak da oto tamircisi. Boş zamanlarında oto tamircisinde çalışıp hem spor yayıp hem işine odaklanan bir çocuk. Gayet başarılı'