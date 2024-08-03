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5 Madalyalı 12 Yaşındaki Judocu: "Müsabakaların Ücretini Ödeyebilmek İçin Tamircide Çalışıyorum"

5 Madalyalı 12 Yaşındaki Judocu: "Müsabakaların Ücretini Ödeyebilmek İçin Tamircide Çalışıyorum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 00:13

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Diyarbakır'da antrenör Selman Süren'in halı sahada ters takla attığını görüp judo sporuna yönlendirdiği 12 yaşındaki İbrahim Halil Kadak, 3 yılda Avrupa'da 1, Türkiye'de 4 madalya kazandı.

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İbrahim Halil Kadak, okul dönemlerinde okul çıkışı spora gittiğini, yaz aylarında ise hem oto tamircisine gidip hem de kursa devam ettiğini belirtti.

İbrahim Halil Kadak, okul dönemlerinde okul çıkışı spora gittiğini, yaz aylarında ise hem oto tamircisine gidip hem de kursa devam ettiğini belirtti.

20 aylık eğitim gören İbrahim Halil Kadak, Balıkesir'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Ardından, Romanya'daki Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda 1'inci olarak altın madalya kazandı.

20 aylık eğitim gören İbrahim Halil Kadak, Balıkesir'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Ardından, Romanya'daki Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda 1'inci olarak altın madalya kazandı.

Judo antrenörü Selman Süren de hedeflerinin daha iyi bir kitleye ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı okullardan sınıfları tek tek gezerek, camilerden, mahalle aralarından ve köylerdeki Kur'an kurslarında görüp spora da kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, daha iyi bir kitleye, daha iyi bir sporcuya, daha elit bir sporcuya ulaşabilmektir"

Judo antrenörü Selman Süren de hedeflerinin daha iyi bir kitleye ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı okullardan sınıfları tek tek gezerek, camilerden, mahalle aralarından ve köylerdeki Kur'an kurslarında görüp spora da kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, daha iyi bir kitleye, daha iyi bir sporcuya, daha elit bir sporcuya ulaşabilmektir"

'Keşfettiğimiz sporculardan bir tanesi de İbrahim Halil, milli sporcu, milli takım düzeyinde çalışmalar yapıyoruz. Sporcumuz İbrahim Halil Kadak da oto tamircisi. Boş zamanlarında oto tamircisinde çalışıp hem spor yayıp hem işine odaklanan bir çocuk. Gayet başarılı'

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