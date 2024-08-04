Sırıkla Atlama Sporcusunun Talihsiz Anı: Havada Asılı Kaldı

Estonyalı sırıkla atlama sporcusu Karel Tilga'nın sırıkla atlama denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Atlayış sırasında doğru açıyı yakalayamayan Tilga, bir süre havada asılı kaldıktan sonra yere çakıldı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama kategorisinde yarışan Estonyalı sporcu Karel Tilga'nın talihsiz atlayışı sosyal medyada gündem oldu.
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Atlayış sırasında doğru açıyı yakalayamayan sporcu bir süre havada asılı kaldıktan sonra yere çakıldı. Yaşadığı üzüntü nedeniyle bir süre yerden kalkmayan Tilga'nın dekatlon kategorisinde de yarıştığı ve 20 kişi arasından 11. olduğu öğrenildi. İşte sporcunun talihsiz anlar; 📹
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