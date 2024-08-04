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Beşiktaşlı Futbolcularda 'Ankara Havalı' Eğlence: 'Sabahlar Olmasın'

Beşiktaşlı Futbolcularda 'Ankara Havalı' Eğlence: 'Sabahlar Olmasın'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 13:57

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Süper Kupa galibiyetini kutlayan Beşiktaşlı futbolcuların 'Erik Dalı' oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kulübün resmi hesabından paylaşılan görüntülere 'Sabahlar olmasın' notu düşüldü.

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Süper Kupa karşılaşmasında rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Süper Kupa karşılaşmasında rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Galibiyet sonrası futbolcuların otobüste yaptığı kutlama kameralara yansıdı. 'Erik Dalı' eşliğinde oynayan futbolcuların görüntüsü kulübün Twitter (X) hesabından paylaşıldı.

Galibiyet sonrası futbolcuların otobüste yaptığı kutlama kameralara yansıdı. 'Erik Dalı' eşliğinde oynayan futbolcuların görüntüsü kulübün Twitter (X) hesabından paylaşıldı.

Yapılan paylaşıma 'Sabahlar olmasın' notu düşülürken, görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. İşte o anlar;🎥

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