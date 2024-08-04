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Galatasaraylı Futbolculardan Örnek Davranış: Beşiktaş'ı Alkışlayarak Sahadan Çıktılar

Galatasaraylı Futbolculardan Örnek Davranış: Beşiktaş'ı Alkışlayarak Sahadan Çıktılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 12:13

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2024 Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupanın sahibi olan Beşiktaş'ı Galatasaraylı futbolcular sahayı terk etmeyerek alkışladı. 

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2024 Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oldu. Yapılan karşılıklı fauller nedeniyle gergin geçen karşılaşma sonrası sahaya centilmenlik hakim oldu.

2024 Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oldu. Yapılan karşılıklı fauller nedeniyle gergin geçen karşılaşma sonrası sahaya centilmenlik hakim oldu.

Kupa töreni için sahada bekleyen Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi sahada bekleyerek alkışlayan Galatasaraylı futbolcular sosyal medyada övgü aldı. Yapılan centilmence hareket kameralara böyle yansıdı; 📹

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