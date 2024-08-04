Galatasaraylı Futbolculardan Örnek Davranış: Beşiktaş'ı Alkışlayarak Sahadan Çıktılar

2024 Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupanın sahibi olan Beşiktaş'ı Galatasaraylı futbolcular sahayı terk etmeyerek alkışladı.
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2024 Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oldu. Yapılan karşılıklı fauller nedeniyle gergin geçen karşılaşma sonrası sahaya centilmenlik hakim oldu.
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Kupa töreni için sahada bekleyen Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi sahada bekleyerek alkışlayan Galatasaraylı futbolcular sosyal medyada övgü aldı. Yapılan centilmence hareket kameralara böyle yansıdı; 📹
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