'Para Kazanmaya Başlayan Kadın, Kendinden Alt Kademe Erkeği İstemez' Diyen Adam Tartışma Yarattı

'@maskulenpsikoloji' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Emre Demircan isimli kişi, 'Kadının para kazanması ve etkisi' başlığıyla yayınladığı videosu ile tartışma yarattı.
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Emre Demircan o videosunda, 'Gerçek bir erkek için, bir kadının ne kadar para kazandığının hiçbir önemi yoktur. Bir kadın da zaten her ne kadar para kazanmaya başlasa da yine de kendinden alt kademe bir erkeği istemez' dedi.
O adam sözlerinin devamında ise, 'Yıllık 2 milyon kazanan bir kadın, yıllık 5 milyon kazanan bir erkeği isteyecektir. Yıllık 2 milyon kazanan bir kadının bir kasiyer veya bir garsonla beraber olabileceğini düşünmeyin. Ancak bu erkekler için tam tersidir'
İşte o video: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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