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Navigasyon Yanlış Yola Soktu: Karşısına Çıkan Yangında Uyuyan Aileyi Kurtardı

Navigasyon Yanlış Yola Soktu: Karşısına Çıkan Yangında Uyuyan Aileyi Kurtardı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 11:32
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ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Casey Sparks, 17 Ekim gecesi navigasyonun onu soktuğu yolda alevler içindeki bir eve denk geldi. Evde uyuyan çiftin, 11 evlatlık çocuklarının ve torunlarının dışarı çıkmasına yardım etti. 14 kişilik aileden kimse yaralanmadı.

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Navigasyon onu defalarca aynı yola soktu

Navigasyon onu defalarca aynı yola soktu

Concord'da yaşayan Sparks, Georgia'nın Dalton kentindeki softbol maçından eve dönüyordu. Navigasyon onu tekrar tekrar Georgia 114 yoluna yönlendirdi. Chattooga County'deki Lyerly yakınlarında tepeye çıktığında ileride bir parıltı gördü.

Parıltının yanan bir evden geldiğini fark eden Sparks durdu ve içeri girdi. Koltukta uyuyakalmış James Burke'ü uyandırdı. İkisi birlikte Burke'ün eşi Larita'yı, 11 evlatlık çocuğu ve 1 torunu dışarı çıkardı.

Sparks'ın 13 yaşındaki oğlu kamyonda kalıp yardım çağırdı. Yoldan geçen bir başka sürücü de olay yerinde durdu.

Ekipler geldiğinde ev tamamen alevler içindeydi

Ekipler geldiğinde ev tamamen alevler içindeydi

İtfaiye şefi Tim Deberry, ekiplerin 23.58'de olay yerine ulaştığını ve evin tamamen alevler içinde olduğunu söyledi. Ev artık kullanılamaz durumda. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Larita Burke, '5 dakika daha geçseydi başka bir durum olurdu, çıkamazdık' dedi. James Burke de 'Bütün bebeklerimiz çıktı' diyerek sevincini anlattı. Ailenin 3 yaşındaki çocuğu ise 'Baba, eve ne zaman gidiyoruz?' diye sordu.

Burke'ler 15 yılda 500'den fazla çocuğa koruyucu ailelik yaptı. Ev yeniden yapıldığında çocuklara kapılarını açmaya devam etmek istiyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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