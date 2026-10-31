Navigasyon Yanlış Yola Soktu: Karşısına Çıkan Yangında Uyuyan Aileyi Kurtardı

İtfaiye şefi Tim Deberry, ekiplerin 23.58'de olay yerine ulaştığını ve evin tamamen alevler içinde olduğunu söyledi. Ev artık kullanılamaz durumda. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Larita Burke, '5 dakika daha geçseydi başka bir durum olurdu, çıkamazdık' dedi. James Burke de 'Bütün bebeklerimiz çıktı' diyerek sevincini anlattı. Ailenin 3 yaşındaki çocuğu ise 'Baba, eve ne zaman gidiyoruz?' diye sordu.

Burke'ler 15 yılda 500'den fazla çocuğa koruyucu ailelik yaptı. Ev yeniden yapıldığında çocuklara kapılarını açmaya devam etmek istiyorlar.