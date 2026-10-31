Navigasyon Yanlış Yola Soktu: Karşısına Çıkan Yangında Uyuyan Aileyi Kurtardı
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Navigasyon onu defalarca aynı yola soktu
Ekipler geldiğinde ev tamamen alevler içindeydi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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