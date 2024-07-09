Görüş Bildir
Haberler
Video
Özgür Özel; Emekliye, Asgari Ücretliye Zam Eylemi Çağrısı Yaptı: Akşam 21.00'da Işıkları Açıp Kapatın

Özgür Özel; Emekliye, Asgari Ücretliye Zam Eylemi Çağrısı Yaptı: Akşam 21.00'da Işıkları Açıp Kapatın

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 15:11

İçerik Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Grup Toplantısı'nda emekliye, asgari ücretliye ve iktidardan zam bekleyen tüm toplumsal kesimlere seslendi. Akşam 21.00'da herkesi ışıklarını açıp kapatarak iktidara zam çağrısında bulunmaya davet eden Özel, 'Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekliye ve asgari ücretliye zam yapılmamasını eleştiren Özel, zam bekleyen toplumun tüm kesimlerini akşam 21.00'da ışıkları açıp kapatma etkinliğine davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekliye ve asgari ücretliye zam yapılmamasını eleştiren Özel, zam bekleyen toplumun tüm kesimlerini akşam 21.00'da ışıkları açıp kapatma etkinliğine davet etti.

Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye seslenen Özel 'Işıkları yakın ışıkları kapatın uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler bizimle olsun. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık yeni başlıyoruz. Ya zam olacak geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak.' dedi. İşte o anlar;📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
6
4
3
3
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın