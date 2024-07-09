Özgür Özel; Emekliye, Asgari Ücretliye Zam Eylemi Çağrısı Yaptı: Akşam 21.00'da Işıkları Açıp Kapatın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Grup Toplantısı'nda emekliye, asgari ücretliye ve iktidardan zam bekleyen tüm toplumsal kesimlere seslendi. Akşam 21.00'da herkesi ışıklarını açıp kapatarak iktidara zam çağrısında bulunmaya davet eden Özel, 'Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak' dedi.