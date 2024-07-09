Özgür Özel; Emekliye, Asgari Ücretliye Zam Eylemi Çağrısı Yaptı: Akşam 21.00'da Işıkları Açıp Kapatın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Grup Toplantısı'nda emekliye, asgari ücretliye ve iktidardan zam bekleyen tüm toplumsal kesimlere seslendi. Akşam 21.00'da herkesi ışıklarını açıp kapatarak iktidara zam çağrısında bulunmaya davet eden Özel, 'Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekliye ve asgari ücretliye zam yapılmamasını eleştiren Özel, zam bekleyen toplumun tüm kesimlerini akşam 21.00'da ışıkları açıp kapatma etkinliğine davet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye seslenen Özel 'Işıkları yakın ışıkları kapatın uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler bizimle olsun. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık yeni başlıyoruz. Ya zam olacak geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak.' dedi. İşte o anlar;📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın