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Menzil Şeyhlerinin Lüks Araçlarını Savundu! 'Şeyhler Maneviyat Üretiyor, Niye Papa'yı Eleştirmiyorlar'

Menzil Şeyhlerinin Lüks Araçlarını Savundu! 'Şeyhler Maneviyat Üretiyor, Niye Papa'yı Eleştirmiyorlar'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 12:44

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Daha önce yaptığı açıklamalarla tepki çeken Muhammed Mardini isimli 'hoca' bu sefer de lüks araçlara binen şeyleri eleştirenlere yüklendi. Vatandaşların 'Şeyhler ne üretiyor da lüks yaşıyorlar?' sorusuna sinirlenen Mardini 'Sen ne üretiyorsun gevezelikten başka, onlar insanların maneviyatını üretiyorlar. Onlar da fabrika.' diyerek lüks içinde yaşayan tarikat şeyhlerini savundu. 

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Son dönemlerde özellikle Menzil tarikatı ile öne çıkan tarikatlar içerisindeki lüks yaşam vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Son dönemlerde özellikle Menzil tarikatı ile öne çıkan tarikatlar içerisindeki lüks yaşam vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Tarikatların kullandığı araçların gören vatandaşların 'Şeyhler ne üretiyor da lüks yaşıyorlar?' sorusunu sorduğunu söyleyen Muhammed Mardini isimli 'hoca', 'Sen ne üretiyorsun gevezelikten başka, onlar insanların maneviyatını üretiyorlar. Onlar da fabrika.' diyerek lüks içinde yaşayan tarikat şeyhlerini savundu.

Tarikatların kullandığı araçların gören vatandaşların 'Şeyhler ne üretiyor da lüks yaşıyorlar?' sorusunu sorduğunu söyleyen Muhammed Mardini isimli 'hoca', 'Sen ne üretiyorsun gevezelikten başka, onlar insanların maneviyatını üretiyorlar. Onlar da fabrika.' diyerek lüks içinde yaşayan tarikat şeyhlerini savundu.

Şeyhleri eleştiren vatandaşların Papa'yı eleştirmediğini söyleyen Mardini "Hiç Türkiye'de 'Papa niye lüks araçlara biniyor' dendiğini duydunuz mu?" dedi. İşte o anlar;📹

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