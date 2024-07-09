Menzil Şeyhlerinin Lüks Araçlarını Savundu! 'Şeyhler Maneviyat Üretiyor, Niye Papa'yı Eleştirmiyorlar'

Daha önce yaptığı açıklamalarla tepki çeken Muhammed Mardini isimli 'hoca' bu sefer de lüks araçlara binen şeyleri eleştirenlere yüklendi. Vatandaşların 'Şeyhler ne üretiyor da lüks yaşıyorlar?' sorusuna sinirlenen Mardini 'Sen ne üretiyorsun gevezelikten başka, onlar insanların maneviyatını üretiyorlar. Onlar da fabrika.' diyerek lüks içinde yaşayan tarikat şeyhlerini savundu.