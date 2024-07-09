Adana'da Bir Garip Hırsızlık! Motosikleti Sahibiyle Birlikte Çaldı

Adana'da geri dönüştürülebilir malzemeler toplayan bir kişi 3 tekerlekli motosikletinin kasasına kağıt yerleştirirken bir hırsız motosikletini çaldı. Motosikleti sahibiyle birlikte çalan hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.