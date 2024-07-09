Görüş Bildir
Haberler
Video
Adana'da Bir Garip Hırsızlık! Motosikleti Sahibiyle Birlikte Çaldı

Adana'da Bir Garip Hırsızlık! Motosikleti Sahibiyle Birlikte Çaldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 11:30

İçerik Devam Ediyor

Adana'da geri dönüştürülebilir malzemeler toplayan bir kişi 3 tekerlekli motosikletinin kasasına kağıt yerleştirirken bir hırsız motosikletini çaldı. Motosikleti sahibiyle birlikte çalan hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adana'nın Seyhan ilçesinden geri dönüştürülebilir malzemeler toplayan 40 yaşındaki İ.Ç.'nin başına akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı geldi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden geri dönüştürülebilir malzemeler toplayan 40 yaşındaki İ.Ç.'nin başına akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı geldi.

3 tekerlekli motosikletinin kasasına kağıt atıkları yerleştiren İ.Ç.'yi fark etmeyen 17 yaşındaki M.T. motosikleti çaldı.

3 tekerlekli motosikletinin kasasına kağıt atıkları yerleştiren İ.Ç.'yi fark etmeyen 17 yaşındaki M.T. motosikleti çaldı.

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emel

Benim ülkeme özgü denilecek mallık 🤣🤣🤣

s.rtc

Aradığımız saflık 😁😁