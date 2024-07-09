Adana'da Bir Garip Hırsızlık! Motosikleti Sahibiyle Birlikte Çaldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinden geri dönüştürülebilir malzemeler toplayan 40 yaşındaki İ.Ç.'nin başına akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı geldi.
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3 tekerlekli motosikletinin kasasına kağıt atıkları yerleştiren İ.Ç.'yi fark etmeyen 17 yaşındaki M.T. motosikleti çaldı.
Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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sahibiyle.com
Benim ülkeme özgü denilecek mallık 🤣🤣🤣
Aradığımız saflık 😁😁