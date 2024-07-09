Fatih Altaylı, TÜİK Verilerine Ateş Püskürdü! 'Bu Fiyatları Kim Belirliyorsa Ahlaksızdır'

Gazeteci Fatih Altaylı, TÜİK'in ortaya çıkan enflasyon sepeti fiyatlarına tepki gösterdi. Altaylı 'Bu, ciddi bir hırsızlıktır. Milletin cebinden para çalıyorlar. Bu fiyatları kim belirliyorsa ya ahlaksızdır ya da adres versin, oradan alışveriş yapalım.' dedi.