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Fatih Altaylı, TÜİK Verilerine Ateş Püskürdü! 'Bu Fiyatları Kim Belirliyorsa Ahlaksızdır'

Fatih Altaylı, TÜİK Verilerine Ateş Püskürdü! 'Bu Fiyatları Kim Belirliyorsa Ahlaksızdır'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 11:02

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Gazeteci Fatih Altaylı, TÜİK'in ortaya çıkan enflasyon sepeti fiyatlarına tepki gösterdi. Altaylı 'Bu, ciddi bir hırsızlıktır. Milletin cebinden para çalıyorlar. Bu fiyatları kim belirliyorsa ya ahlaksızdır ya da adres versin, oradan alışveriş yapalım.' dedi.

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TÜİK'in Nisan 2022 tarihinden bu yana 'Kamuoyunda yanlış yorumlamalara sebep oluyor' diyerek açıklamayı bıraktığı enflasyon sepeti fiyatları ortaya çıktı.

TÜİK'in Nisan 2022 tarihinden bu yana 'Kamuoyunda yanlış yorumlamalara sebep oluyor' diyerek açıklamayı bıraktığı enflasyon sepeti fiyatları ortaya çıktı.

Sepette yer alan 5 bin 845 liraya kira ve 34 liraya uzman doktor muayene ücreti görenleri hayrete düşürdü.

Sepette yer alan 5 bin 845 liraya kira ve 34 liraya uzman doktor muayene ücreti görenleri hayrete düşürdü.

Yarın TÜİK'e gidip alışveriş yapılan marketlerin ismini soracağını söyleyen Altaylı, 'Diyeceğim ki bu fiyatları ayarlayıp, bu malları ayarlayıp işçinin memurun cebinden parasını çalan hırsız her kimse... Bana bu şerefsizi bulun, bana bu dükkanların adını versin ben de alışveriş yapacağım. Bu, ciddi bir hırsızlıktır. Milletin cebinden para çalıyorlar. Bu fiyatları kim belirliyorsa ya ahlaksızdır ya da adres versin, oradan alışveriş yapalım.' dedi.

Yarın TÜİK'e gidip alışveriş yapılan marketlerin ismini soracağını söyleyen Altaylı, 'Diyeceğim ki bu fiyatları ayarlayıp, bu malları ayarlayıp işçinin memurun cebinden parasını çalan hırsız her kimse... Bana bu şerefsizi bulun, bana bu dükkanların adını versin ben de alışveriş yapacağım. Bu, ciddi bir hırsızlıktır. Milletin cebinden para çalıyorlar. Bu fiyatları kim belirliyorsa ya ahlaksızdır ya da adres versin, oradan alışveriş yapalım.' dedi.

Altaylı'nın TÜİK'e tepki gösterdiği anlar; 📹

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