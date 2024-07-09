Bu İşletmede Çalışan Yok! 24 Saat Açık Market Konsepti İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Norveç'teki 24 saat açık personelsiz market konsepti izleyenleri şaşkına çevirdi. Videoda girişte kart ve şifre sorulması ardından kapıların açıldığı, alışveriş yapan kişinin kasada kendi ödemesini yaparak marketten ayrıldığı görüldü.
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Notveç'te yaşayan bir Türk'ün 24 saat açık personelsiz marketi gösterdiği video sosyal medyada gündem oldu.
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Markete giden kişi ilk önce kredi kartı ve şifresiyle marketin içine girdi. Alışverişini yaptıktan sonra kasada ödemesini yapan kişi, alışveriş fişini tarayıcıya okutarak dükkandan çıkış yaptı. O görüntüleri izleyenler 'Keşke Türkiye'de de olsa' dedi. İşte o anlar; 📹
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