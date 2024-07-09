AK-47 ile Tekel Bakisine Gidip Sigara Alan Adam Paniğe Sebep Oldu: Üzerinde 4 Adet Sahte Kimlik Çıktı

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Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde elinde AK-47 marka uzun namlulu tüfekle tekel bayisine giren şahıs paniğe sebep oldu.
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Dükkan sahibine tüfek doğrultan şahıs 1 tane sigara alıp 'parasını sonra veririm' diyerek dükkandan çıkmaya çalıştı.
Dükkan sahibinin 'Önemli değil' demesi üzerine şahıs 'Polisi arayın' diye bağırarak dükkandan çıktı. Polisin yakaladığı şahsın üzerinden 4 adet sahte kimlik çıktı. Görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 📹
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15 temmuz tiyatrosunda zimmet tutulmadan dağıttıklarını kendileri itiraf ettiler .. bu silahlarla cinayet de işlendi haberleri var. savunma bakanı kayıp sila... Devamını Gör
Şansa yaşıyoruz ya sen belaya bulaşmasanda bela bir şekilde seni buluyor. Şimdi bu manyak ya adamı vursaydı adam yok yere canından olacaktı sonra bu müptezel... Devamını Gör
15 temmuzda dağıttılar
Bedevilerden biri daha.