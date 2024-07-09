Görüş Bildir
Haberler
Video
AK-47 ile Tekel Bakisine Gidip Sigara Alan Adam Paniğe Sebep Oldu: Üzerinde 4 Adet Sahte Kimlik Çıktı

AK-47 ile Tekel Bakisine Gidip Sigara Alan Adam Paniğe Sebep Oldu: Üzerinde 4 Adet Sahte Kimlik Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 13:48

İçerik Devam Ediyor

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde elinde AK-47 (Kalaşnikof) marka silahla tekel bayisine sigara almaya giden şahıs paniğe sebep oldu. Silahı tekel sahibine doğru doğrultan şahsın 'Ara polisi' diye bağırarak dükkandan çıktığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde elinde AK-47 marka uzun namlulu tüfekle tekel bayisine giren şahıs paniğe sebep oldu.

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde elinde AK-47 marka uzun namlulu tüfekle tekel bayisine giren şahıs paniğe sebep oldu.

Dükkan sahibine tüfek doğrultan şahıs 1 tane sigara alıp 'parasını sonra veririm' diyerek dükkandan çıkmaya çalıştı.

Dükkan sahibine tüfek doğrultan şahıs 1 tane sigara alıp 'parasını sonra veririm' diyerek dükkandan çıkmaya çalıştı.

Dükkan sahibinin 'Önemli değil' demesi üzerine şahıs 'Polisi arayın' diye bağırarak dükkandan çıktı. Polisin yakaladığı şahsın üzerinden 4 adet sahte kimlik çıktı. Görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
6
5
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
heisenberg

15 temmuz tiyatrosunda zimmet tutulmadan dağıttıklarını kendileri itiraf ettiler .. bu silahlarla cinayet de işlendi haberleri var. savunma bakanı kayıp sila... Devamını Gör

Citizen Cane

Şansa yaşıyoruz ya sen belaya bulaşmasanda bela bir şekilde seni buluyor. Şimdi bu manyak ya adamı vursaydı adam yok yere canından olacaktı sonra bu müptezel... Devamını Gör

heisenberg

15 temmuzda dağıttılar

CAN MALİ OFRAZ

Bedevilerden biri daha.