Neslihan Atagül'ün Yeni Hayatı: Annelik Heyecanı, Kadir Doğulu ile Evliliği ve Kariyer Yolculuğu

Neslihan Atagül anne oldu mu, bebeği ne zaman doğdu? Evet, Neslihan Atagül 2026 yılının ilk aylarında anne oldu. Hamilelik sürecini büyük bir heyecanla takip eden hayranları, bu güzel haberi sosyal medyada büyük bir sevinçle karşıladı.

Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti nedir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ne zaman evlendi? Çift, 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca’daki bir otelde düzenlenen, aylarca konuşulan görkemli bir düğünle evlendi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşandı mı? Hayır. Zaman zaman haklarında çıkan asılsız iddiaların aksine, çift 2026 yılı itibarıyla evliliklerinin 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor ve bebekleriyle birlikte oldukça mutlu bir aile hayatı sürüyorlar.

Neslihan Atagül'ün gözleri neden şiş görünüyor? Bir hastalığı mı var? Ünlü oyuncunun karakteristik göz yapısı doğuştan gelmektedir ve ailesinden (Beyaz Rus kökeninden) aldığı bir özelliktir. Ancak geçmişte yaşadığı 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' nedeniyle yüzünde zaman zaman yorgunluk belirtileri olmuştu; şu an sağlık durumu gayet iyidir.

Neslihan Atagül ve Burak Özçivit küs mü? 'Kara Sevda' dizisindeki partnerlikleri çok beğenilse de, o dönem set dışında bazı gerginlikler yaşandığı iddia edilmişti. İkili yıllardır bir arada görülmedi ve birbirlerinin düğünlerine de katılmamıştı; aralarındaki soğukluğun devam ettiği biliniyor.

Neslihan Atagül'ün boyu ve kilosu kaç? Neslihan Atagül 1.69 metre boyundadır. Kilosu ise annelik sonrası dönemde değişmekle birlikte, sağlıklı ve dengeli yapısıyla bilinmektedir.

Neslihan Atagül hangi takımlı? Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu gibi bir Beşiktaş taraftarıdır.

Neslihan Atagül 2026'da yeni bir projede yer alacak mı? Hayır, Neslihan Atagül 2026 yılını 'dinlenme ve bebek bakımı' dönemi olarak belirledi. Şu an için sadece seçili marka iş birliklerini sürdürmekte, setlere dönmek için acele etmemektedir.

Neslihan Atagül'ün kaç ödülü var? Neslihan Atagül, başta 'Altın Koza' ve 'Tokyo Uluslararası Film Festivali' olmak üzere kariyeri boyunca 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 10’dan fazla ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüştür.