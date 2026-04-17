Neslihan Atagül'ün Yeni Hayatı: Annelik Heyecanı, Kadir Doğulu ile Evliliği ve Kariyer Yolculuğu

Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.04.2026 - 17:58

Türk sinemasının ve televizyonunun en yetenekli isimlerinden biri olan Neslihan Atagül, bugünlerde kariyerinin en duygusal ve özel dönemini yaşıyor. Kariyerine sığdırdığı sayısız ödül ve uluslararası başarının ardından, 2026 yılında annelik heyecanıyla hayranlarının karşısına çıkan Atagül, vaktini oğlu ve eşi Kadir Doğulu ile geçiriyor. İşte 'Yaprak Dökümü'nden anneliğe, Neslihan Atagül hakkında merak edilen her şey!

Neslihan Atagül’ün Biyografisi: Kimdir?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Neslihan Atagül, anne tarafından Beyaz Rus, baba tarafından ise Çerkes kökenlidir. 

Oyunculuğa olan tutkusunu henüz 13 yaşında bir ajansa kaydolarak somutlaştıran Atagül, kısa sürede yeteneğiyle fark edildi. 'İlk Aşk' ve 'Araf' filmleriyle genç yaşta 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini toplayarak Türkiye’nin en parlak yıldızlarından biri olacağını kanıtladı.

Kariyerindeki Dönüm Noktaları, Tüm Dizileri ve Filmleri

Neslihan Atagül, hem dramdaki gücü hem de karakteristik yüz hatlarıyla ekranların en çok aranan ismi oldu. İşte projenin başından bugüne tüm listesi:

Televizyon Dizileri:

  • Yaprak Dökümü (2006-2010): Deniz karakteriyle ilk büyük adımı.

  • Canım Babam (2011): Pınar rolü.

  • Hayat Devam Ediyor (2011-2012): Dram yeteneğini sergilediği Şirin Bakırcı karakteri.

  • Fatih Harbiye (2013-2014): Neriman rolüyle kariyerinin zirvesine çıktı.

  • Kara Sevda (2015-2017): Nihan Sezin karakteriyle dünyaca ünlü bir yıldıza dönüştü.

  • Sefirin Kızı (2019-2021): Nare Çelebi olarak izleyiciyi büyüledi.

  • Gecenin Ucunda (2022-2023): Macide rolüyle ekranlara geldi.

Sinema ve İnternet:

  • Araf (2011): Zehra karakteriyle uluslararası başarı.

  • Senden Bana Kalan (2015): Elif rolüyle unutulmaz bir aşk hikayesi.

  • Dip (2018): Bilge karakteriyle dijital platforma adım attı.

  • Ah Belinda (2023): Netflix yapımında Dilara/Handan performansıyla çok konuşuldu.

Özel Hayatı: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Aşkı

Neslihan Atagül’ün özel hayatı, 2013 yılından beri sadece tek bir isimle anılıyor.

  • Kadir Doğulu: 'Fatih Harbiye' setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2016 yılında dünyaevine girdi. 10 yılı aşkın süredir devam eden birliktelikleri, magazin dünyasının en sağlam ilişkilerinden biri olarak görülüyor.

  • Annelik Dönemi: 2026 yılı itibarıyla Neslihan Atagül, hayatının en önemli rolüne, yani anneliğe odaklanmış durumda. Oğluyla vakit geçirmek için setlere bir süre ara veren oyuncu, bu süreci evinde sakin bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor.

Serveti ve 2026 Planları

eslihan Atagül için 2026, yeni bir proje yılı değil, 'aile' yılıdır.

  • Kariyer Planı: Şu an için yeni bir dizi veya film projesinde yer almayan Atagül, dijital platformlardan ve yapım şirketlerinden gelen teklifleri değerlendirmek yerine anneliğin tadını çıkarmayı seçti.

  • Yatırımları: Yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeri ve global marka iş birlikleri (L'Oréal Paris, Puma vb.) sayesinde ciddi bir servet edinen Atagül, gayrimenkul ve kendi kurduğu dijital projelerle (Hadsiz Dergi gibi) finansal gücünü koruyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Neslihan Atagül anne oldu mu, bebeği ne zaman doğdu? Evet, Neslihan Atagül 2026 yılının ilk aylarında anne oldu. Hamilelik sürecini büyük bir heyecanla takip eden hayranları, bu güzel haberi sosyal medyada büyük bir sevinçle karşıladı.

Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti nedir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ne zaman evlendi? Çift, 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca’daki bir otelde düzenlenen, aylarca konuşulan görkemli bir düğünle evlendi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşandı mı? Hayır. Zaman zaman haklarında çıkan asılsız iddiaların aksine, çift 2026 yılı itibarıyla evliliklerinin 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor ve bebekleriyle birlikte oldukça mutlu bir aile hayatı sürüyorlar.

Neslihan Atagül'ün gözleri neden şiş görünüyor? Bir hastalığı mı var? Ünlü oyuncunun karakteristik göz yapısı doğuştan gelmektedir ve ailesinden (Beyaz Rus kökeninden) aldığı bir özelliktir. Ancak geçmişte yaşadığı 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' nedeniyle yüzünde zaman zaman yorgunluk belirtileri olmuştu; şu an sağlık durumu gayet iyidir.

Neslihan Atagül ve Burak Özçivit küs mü? 'Kara Sevda' dizisindeki partnerlikleri çok beğenilse de, o dönem set dışında bazı gerginlikler yaşandığı iddia edilmişti. İkili yıllardır bir arada görülmedi ve birbirlerinin düğünlerine de katılmamıştı; aralarındaki soğukluğun devam ettiği biliniyor.

Neslihan Atagül'ün boyu ve kilosu kaç? Neslihan Atagül 1.69 metre boyundadır. Kilosu ise annelik sonrası dönemde değişmekle birlikte, sağlıklı ve dengeli yapısıyla bilinmektedir.

Neslihan Atagül hangi takımlı? Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu gibi bir Beşiktaş taraftarıdır.

Neslihan Atagül 2026'da yeni bir projede yer alacak mı? Hayır, Neslihan Atagül 2026 yılını 'dinlenme ve bebek bakımı' dönemi olarak belirledi. Şu an için sadece seçili marka iş birliklerini sürdürmekte, setlere dönmek için acele etmemektedir.

Neslihan Atagül'ün kaç ödülü var? Neslihan Atagül, başta 'Altın Koza' ve 'Tokyo Uluslararası Film Festivali' olmak üzere kariyeri boyunca 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 10’dan fazla ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüştür.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
