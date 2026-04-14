Halit Ergenç'in Kariyeri, Aşk Hayatı ve Hakkında Merak Edilenler

Bergüzar Korel ile olan ilişkisi, Halit Ergenç’in hayatındaki en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. İkilinin yolları Binbir Gece dizisinin setinde kesişti ve kısa sürede bu arkadaşlık aşka dönüştü.

2009 yılında evlenen çift, magazin dünyasının en sağlam ilişkilerinden biri olarak görülüyor. Gözlerden uzak ama bir o kadar da merak edilen bu ilişki, yıllardır “örnek evlilik” olarak anılıyor.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinin üç çocuğu bulunuyor. Aile hayatlarını mümkün olduğunca göz önünden uzak yaşamayı tercih eden çift, nadiren paylaştıkları karelerle büyük ilgi görüyor.

Özellikle Halit Ergenç’in babalık yönü, hayranları tarafından sık sık övgüyle anılıyor.