Halit Ergenç'in Kariyeri, Aşk Hayatı ve Hakkında Merak Edilenler

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.04.2026 - 15:49

Türk televizyonunun en karizmatik isimlerinden biri olan Halit Ergenç, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun yıllardır göz önünde olan Ergenç’in ilişkileri, evliliği ve ailesi, hayranları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Halit Ergenç Kimdir?

30 Nisan 1970’te İstanbul’da doğan Halit Ergenç, opera ve müzikal geçmişinden gelen güçlü sahne deneyimini televizyona taşıyan isimlerden biri. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Ergenç, zamanla Türkiye’nin en çok izlenen projelerinde başrol oynayarak geniş kitlelere ulaştı.

Halit Ergenç, özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Binbir Gece gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşmış, Türk televizyonunun en tanınan oyuncularından biri haline gelmiştir.

Kariyerindeki Kırılma Noktaları ve Unutulmaz Rolleri

Halit Ergenç’in kariyerinde dönüm noktası sayılabilecek yapımların başında Binbir Gece gelirken, asıl büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisindeki “Kanuni Sultan Süleyman” rolüyle yaptı. Bu rol, onu sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu ve Avrupa’da da tanınan bir yıldız haline getirdi.

Ardından gelen projelerde de başarısını sürdüren oyuncu, güçlü karakterleri canlandırma konusundaki ustalığını defalarca kanıtladı.

Aşk Dosyası: Bergüzar Korel ile Başlayan Hikaye

Bergüzar Korel ile olan ilişkisi, Halit Ergenç’in hayatındaki en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. İkilinin yolları Binbir Gece dizisinin setinde kesişti ve kısa sürede bu arkadaşlık aşka dönüştü.

2009 yılında evlenen çift, magazin dünyasının en sağlam ilişkilerinden biri olarak görülüyor. Gözlerden uzak ama bir o kadar da merak edilen bu ilişki, yıllardır “örnek evlilik” olarak anılıyor.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinin üç çocuğu bulunuyor. Aile hayatlarını mümkün olduğunca göz önünden uzak yaşamayı tercih eden çift, nadiren paylaştıkları karelerle büyük ilgi görüyor.

Özellikle Halit Ergenç’in babalık yönü, hayranları tarafından sık sık övgüyle anılıyor.

Halit Ergenç'in Güncel Projeleri

Halit Ergenç, son olarak televizyon ekranlarına Kral Kaybederse ile geri dönerek uzun süre konuşulmuştu. Güçlü ve narsist bir adamın çöküş hikâyesini anlatan dizide “Kenan Baran” karakterine hayat veren Ergenç, bu rolle klasik karizmatik imajını ters yüz eden bir performans sergiledi. Dizi kısa sürede dikkat çekse de beklenen reyting ivmesini sürdüremeyerek final yaptı. Şimdi ise oyuncu, rotasını daha prestijli projelere çevirmiş durumda. Ergenç’in gündemindeki en yeni iş ise, Meryem Uzerli ile yıllar sonra yeniden bir araya geldiği “İmroz’da Bahar” filmi. Gökçeada’da geçen ve geç kalmış bir aşk hikâyesini konu alan bu proje, hem nostalji etkisi hem de güçlü kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Halit Ergenç evli mi?

Evet, Halit Ergenç oyuncu Bergüzar Korel ile evlidir.

Halit Ergenç’in eşi kim?

Halit Ergenç’in eşi, oyuncu Bergüzar Korel’dir.

Halit Ergenç kaç çocuğa sahip?

Halit Ergenç’in Bergüzar Korel ile evliliğinden üç çocuğu bulunmaktadır.

Halit Ergenç nasıl ünlü oldu?

Binbir Gece dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınmış, Muhteşem Yüzyıl ile kariyerinde zirve yapmıştır.

Halit Ergenç’in aşk hayatı neden konuşuluyor?

Sette başlayan ilişkisi ve uzun soluklu evliliği, magazin dünyasında ilgi çekmeye devam ettiği için sık sık gündeme geliyor.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
