Barış Arduç Dosyası: Aşk Hayatı, Unutulmaz Rolleri ve 2026’daki Büyük Dönüşü

Barış Arduç Dosyası: Aşk Hayatı, Unutulmaz Rolleri ve 2026’daki Büyük Dönüşü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.04.2026 - 17:35

Türkiye’nin en karizmatik jönlerinden biri olan Barış Arduç, sadece yakışıklılığıyla değil, başarılı oyunculuğu ve mütevazı özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 

Kiralık Aşk ile başlayan büyük yükselişini Alparslan: Büyük Selçuklu ile zirveye taşıyan Arduç, bugünlerde hem babalığın tadını çıkarıyor hem de yeni projeleriyle hayranlarını heyecanlandırıyor. İşte Barış Arduç'un biyografisinden aşk hayatına kadar tüm detaylar!

Barış Arduç’un Biyografisi: Kimdir?

Barış Arduç’un Biyografisi: Kimdir?

9 Ekim 1987 İsviçre doğumlu olan Barış Arduç, Türkiye’nin en sevilen jönlerinden biri. Sporcu kimliğiyle tanınan ve oyunculuk öncesinde binlerce hayat kurtaran bir cankurtaran olan Arduç, bugün ekranların en aranan yüzü.

1.87 boyu, etkileyici sesi ve karizmasıyla sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu ve Avrupa’da da geniş bir hayran kitlesine sahip.

Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Tüm Projeleri

Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Tüm Projeleri

Barış Arduç, her projesinde farklı bir karakterle karşımıza çıktı. İşte oyuncunun kronolojik olarak kariyerine damga vuran tüm dizi ve filmleri:

Televizyon Dizileri:

  • Küçük Hanımefendi (2011): İlk deneyimi.

  • Dinle Sevgili (2011): Hakan karakteriyle dikkat çekti.

  • Benim İçin Üzülme (2012): Ahmet rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

  • Bugünün Saraylısı (2013-2014): Selim karakterine hayat verdi.

  • Racon: Ailem İçin (2015): Tekin karakteri.

  • Kiralık Aşk (2015-2017): Ömer İplikçi rolüyle bir fenomene dönüştü.

  • Kuzgun (2019): Kuzgun Cebeci karakteriyle dramdaki gücünü kanıtladı.

  • Çukur (2020): Arık Böke Erdenet rolüyle ters köşe yaptı.

  • Alparslan: Büyük Selçuklu (2021-2023): Sultan Alparslan rolüyle tarihi dramaların zirvesine yerleşti.

İnternet Dizileri ve Filmleri:

  • Deliha (2014): Cemil karakteriyle ilk sinema filmi. (Eşi Gupse Özay ile burada tanıştı.)

  • Mutluluk Zamanı (2017): Mert karakteriyle romantik komediye dönüş.

  • Kulüp (2021-2023): Netflix yapımında 'Fıstık İsmet' rolüyle büyük beğeni topladı.

  • Rüzgara Bırak (2025): Hande Erçel ile başrolü paylaştığı, Netflix’in rekor kıran filmi.

  • Aşkı Hatırla (2025/2026): Yine Hande Erçel ile başrolü paylaştığı Disney+ dizisi.

Özel Hayatı: Aşk ve Sadakat

Özel Hayatı: Aşk ve Sadakat

Barış Arduç, magazin dünyasında 'sadık eş' imajıyla takdir topluyor.

  • Gupse Özay: 2014'ten beri devam eden aşklarını 2020'de evlilikle taçlandırdılar. 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla babalık heyecanı yaşayan Arduç, ailesini her zaman ön planda tutuyor.

  • Hande Erçel Partnerliği: 'Rüzgara Bırak' ve 'Aşkı Hatırla' projelerinde Hande Erçel ile yakaladığı kimya, hayranları tarafından 'yılın partnerliği' olarak adlandırıldı. İkilinin uyumu 2026 yılında da reklam ve film tekliflerini beraberinde getirmeye devam ediyor.

Serveti ve 2026’daki Büyük Dönüşü

Serveti ve 2026’daki Büyük Dönüşü

2026 yılı Barış Arduç için 'altın yıl' oldu. Hem sanatta hem de sporda zirveyi gördü!

  • 2026 Projeleri: Disney+ için çekilen 'Aşkı Hatırla' dizisinin global başarısının ardından Arduç, 2026 sonunda yayına girecek olan yüksek bütçeli bir aksiyon-casusluk dizisi için anlaşma sağladı. Ayrıca ünlü saat ve moda markalarının yüzü olmaya devam ediyor.

  • Jiu-Jitsu Şampiyonluğu: 2026'nın başında İtalya'da düzenlenen Milan International Open Jiu-Jitsuturnuvasında altın madalya kazanarak sporcu kimliğini dünyaya kanıtladı.

  • Tahmini Serveti: Gayrimenkul yatırımları, global marka iş birlikleri (Kiğılı, Dubai Turizm Elçiliği vb.) ve dijital platformlardan aldığı ücretlerle servetinin 2026 itibarıyla milyon dolarlık seviyeleri aştığı biliniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Barış Arduç ve Hande Erçel sevgili mi? Hayır. İkili sadece 'Rüzgara Bırak' ve 'Aşkı Hatırla' projelerinde bir araya gelen çok başarılı iki iş ortağı ve arkadaştır. Barış Arduç, Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir.

Barış Arduç'un 2026 yılındaki yeni projesi nedir? 2026 yılı itibarıyla Hande Erçel ile başrolü paylaştığı dijital projelerin yanı sıra, uluslararası bir platform için hazırlanan yüksek bütçeli bir aksiyon-casusluk dizisinin çekimlerine başlamıştır.

Barış Arduç jiu-jitsu sporunda profesyonel mi? Evet. Barış Arduç, oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir dövüş sporcusudur. 2026 yılında Milano'da düzenlenen uluslararası jiu-jitsu turnuvasında kendi kategorisinde altın madalya kazanarak bu alandaki başarısını tescillemiştir.

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın çocuğu var mı? Evet, çiftin 2022 yılında dünyaya gelen Jan Asya isminde bir kızları vardır.

Barış Arduç'un boyu ve kilosu kaç? Barış Arduç 1.87 metre boyunda ve yaklaşık 82-84 kilogram ağırlığındadır. Formunu düzenli yaptığı boks ve jiu-jitsu antrenmanlarına borçludur.

Barış Arduç hangi takımlı? Ünlü oyuncu koyu bir Beşiktaş taraftarıdır ve zaman zaman maçları stadyumdan takip etmektedir.

Barış Arduç aslen nereli? İsviçre doğumlu olan oyuncunun ailesi aslen Fatsalıdır (Ordu). Ancak çocukluğu ve gençliği Türkiye’nin farklı şehirlerinde geçmiştir.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
