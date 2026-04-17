Engin Akyürek Hakkında Merak Edilenler: Kariyeri, Sevgilileri ve Yeni Projeleri

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Türk televizyon ve sinema dünyasının 'sessiz devi' Engin Akyürek, sadece oyunculuğuyla değil, gizemli özel hayatıyla da her zaman merak konusu. Türkiye'nin Yıldızları yarışmasından dünya çapında bir star olmaya uzanan bu etkileyici yolculukta; Kerim Ilgaz'dan Ömer Demir'e kadar hayat verdiği her karakterle gönüllerde taht kurdu. Peki, Engin Akyürek’in kalbinde kimler var? 2026 yılında hangi projelerle karşımıza çıkacak? İşte ödüllü yıldızın hayatına dair tüm bilinmeyenler!

Engin Akyürek’in Biyografisi, Kimdir?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Akyürek, oyunculuk kariyerine aslında bir yarışma programı sayesinde adım attı.

2004 yılında katıldığı Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Doğal oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Enin Akyürek'in Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

Engin Akyürek’in kariyeri, yer aldığı projelerle adım adım yükseldi:

  • Yabancı Damat – İlk oyunculuk deneyimi

  • Kader (2006) – Sinema dünyasında güçlü bir çıkış

  • Fatmagül’ün Suçu Ne? – Geniş kitlelere ulaşmasını sağladı

  • Kara Sevda – Uluslararası Emmy ödüllü diziyle zirveye çıktı

  • Sefirin Kızı – Dram performansıyla yeniden gündem oldu

Özellikle Kara Sevda, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Telenovela” seçilerek Türk dizilerinin global başarısında önemli rol oynadı. Akyürek’in bu projedeki performansı, onu yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştırdı.

Özel Hayatı: Kimlerle Aşk Yaşadı?

Engin Akyürek, magazin gündeminden uzak durmayı tercih eden 'gizemli' jönlerden biri. Özel hayatını sır gibi saklasa da zaman zaman adı ünlü isimlerle anıldı. Bir dönem Kara Para Aşk setindeki partneri Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerini sallamıştı ancak her iki taraf da bu iddiaları yalanlayarak 'sadece dostuz' dedi. Geçmişte moda tasarımcısı Nevbahar Doyuran ile uzun süreli bir ilişkisi olan oyuncunun adı, son dönemde bazı meslektaşlarıyla anılsa da o şu an kalbinin kapılarını dış dünyaya kapatmış görünüyor.

Serveti ve Yeni Projeleri (2026)

Yıllardır en çok kazanan oyuncular listesinde üst sıralarda yer alan Akyürek'in serveti, hem reklam anlaşmaları hem de yurt dışı telif haklarıyla ciddi bir hacme ulaştı. 2026 yılı ise onun için oldukça hareketli geçiyor!

  • Enfes Bir Akşam: 2025 sonunda Netflix’te yayınlanan ve 2026’da izlenme rekorları kıran filmindeki performansı hala konuşuluyor.

  • Yeni Dizi Sinyali: 2026’nın son çeyreği için dev bir dijital platform projesiyle el sıkıştığı ve bu kez bir dönem dizisinde yer alacağı konuşulan kulis bilgileri arasında. Ayrıca kendi öykü kitabı Sessizlik’in yeni baskıları ve edebiyat çalışmaları da devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Engin Akyürek kaç yaşında?

1981 doğumlu olan Engin Akyürek, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Engin Akyürek nereli?

Ankara doğumludur.

Engin Akyürek evli mi?

Hayır, bilinen bir evliliği yoktur.

En ünlü dizisi hangisi?

Uluslararası başarı yakalayan Kara Sevda, en bilinen projesidir.

Engin Akyürek’in sevgilisi var mı?

Oyuncu özel hayatını gizli tuttuğu için net bir bilgi bulunmamaktadır.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
