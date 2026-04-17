Engin Akyürek Hakkında Merak Edilenler: Kariyeri, Sevgilileri ve Yeni Projeleri

Engin Akyürek, magazin gündeminden uzak durmayı tercih eden 'gizemli' jönlerden biri. Özel hayatını sır gibi saklasa da zaman zaman adı ünlü isimlerle anıldı. Bir dönem Kara Para Aşk setindeki partneri Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerini sallamıştı ancak her iki taraf da bu iddiaları yalanlayarak 'sadece dostuz' dedi. Geçmişte moda tasarımcısı Nevbahar Doyuran ile uzun süreli bir ilişkisi olan oyuncunun adı, son dönemde bazı meslektaşlarıyla anılsa da o şu an kalbinin kapılarını dış dünyaya kapatmış görünüyor.