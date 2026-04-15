article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kerem Bürsin'in Aşk Hayatı, Eski Sevgilileri ve Kariyerindeki Dönüm Noktaları

Kerem Bürsin'in Aşk Hayatı, Eski Sevgilileri ve Kariyerindeki Dönüm Noktaları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2026 - 15:40

Yakışıklılığı, global kariyeri ve çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Kerem Bürsin, sadece ekran başarısıyla değil özel hayatıyla da magazinin en merak edilen isimlerinden biri. Hollywood’dan Türkiye’ye uzanan kariyeri kadar, yaşadığı ilişkiler ve ayrılıklar da yıllardır konuşuluyor. Peki Kerem Bürsin’in aşk dosyasında kimler var, kariyerinde hangi projeler öne çıkıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Bürsin Kimdir?

Kerem Bürsin Kimdir?

ABD’de başlayan oyunculuk yolculuğunu Türkiye’de zirveye taşıyan Kerem Bürsin, özellikle romantik komedi ve dram projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uluslararası eğitim geçmişi ve akıcı İngilizcesiyle global projelere de açık bir profil çiziyor.

Kerem Bürsin'in Magazin Gündeminden Düşmeyen Aşkları

Kerem Bürsin'in Magazin Gündeminden Düşmeyen Aşkları

Kerem Bürsin denince akla gelen ilk şeylerden biri de hiç şüphesiz ilişkileri. En çok konuşulan birlikteliği ise oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşk oldu. “Sen Çal Kapımı” dizisinde başlayan bu ilişki, kısa sürede gerçek hayata taşınmış ve magazin dünyasını adeta sallamıştı.

İkilinin uyumu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ayrılıkları da en az ilişkileri kadar konuşuldu. Sonrasında Bürsin’in adı farklı isimlerle anılsa da hiçbir ilişki Hande Erçel ile yaşadığı kadar ses getirmedi.

Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

KKariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

Kerem Bürsin, oyunculuk kariyerinde ilk dikkatleri ABD’deki bağımsız projelerle çekse de Türkiye’deki asıl çıkışını 2013 yapımı Güneşi Beklerken dizisiyle yakaladı. Bu projede canlandırdığı “Kerem Sayer” karakteriyle genç izleyicinin radarına giren Bürsin, ardından Şeref Meselesi ile daha karanlık ve dramatik bir rolde kendini kanıtladı. Dijital platformlara erken adapte olan oyuncu, Türkiye’nin ilk Netflix yapımlarından Yaşamayanlar ile farklı bir kulvarda da varlık gösterdi. Ancak kariyerinin en büyük kırılma noktası, 2020’de yayınlanan Sen Çal Kapımı oldu. Bu diziyle hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bürsin, global popülerliğini ciddi şekilde artırarak uluslararası projelerin de radarına girmeyi başardı.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Kerem Bürsin kaç yaşında ve burcu ne?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 doğumludur. 2026 itibarıyla 39 yaşındadır ve İkizler burcudur.

Kerem Bürsin’in boyu ve kilosu kaç?

Yaklaşık 1.79 metre boyunda olan oyuncunun kilosu ise ortalama 73-75 kilogram civarındadır.

Kerem Bürsin aslen nerelidir?

İstanbul doğumlu olan Kerem Bürsin, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük kısmını yurt dışında, özellikle ABD’de geçirmiştir.

Kerem Bürsin en çok hangi dizilerle ünlü oldu?

Kerem Bürsin’in çıkış yaptığı yapım “Güneşi Beklerken” olurken, asıl büyük patlamasını “Sen Çal Kapımı” ile gerçekleştirdi. Bu proje, oyuncunun uluslararası tanınırlığını da ciddi şekilde artırdı.

Kerem Bürsin’in en çok konuşulan sevgilisi kim?

En çok ses getiren ilişkisi, birlikte rol aldığı Hande Erçel ile yaşadığı aşktır. İkilinin ilişkisi sosyal medyada uzun süre gündem olmuş, ayrılıkları da büyük yankı uyandırmıştır.

Kerem Bürsin şu an ne iş yapıyor?

Oyunculuk kariyerine devam eden Kerem Bürsin, hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde yer almaya odaklanıyor. Aynı zamanda marka iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor.

Kerem Bürsin’in yeni projeleri var mı?

Son dönemde dijital platform projelerine daha sıcak baktığı bilinen oyuncunun, uluslararası yapımlarla görüşmeler yaptığı sık sık iddia ediliyor. Ancak netleşmiş projeler genelde lansman sürecine kadar gizli tutuluyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın