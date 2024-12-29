Murat Ceylan Hasretinden Dominik'e Giden Ünlüden Turabi'nin Acun Mesajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Murat Ceylan Hasretinden Dominik'e Giden Ünlüden Turabi'nin Acun Mesajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'de sezonun heyecanı devam ediyor. Yılbaşı özel programı öncesi bu akşam yayınlanan bölüme geçmişten fırlamış gibi gelen tarzıyla bir yarışmacı damga vurdu. Oldukça kafa karıştıran ve bilinmesi epey zor 200 bin TL'lik soruda elenen yarışmacı, Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu.
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2. MasterChef'te büyük final heyecanı başladı! Eda, Kerem, Onur, Beyza ve Semih'in şef ceketi kazanmasının ardından finalistler belli olmaya başladı. İlk finalist Semih olurken, ikinci finalist olmayı garantileyen isim Onur oldu. Beyza, Kerem ve Eda arasında geçen kıyasıya mücadelenin sonunda üçüncü finalist de belli oldu.
3. Şakir Paşa Ailesi ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplamış, ancak üçüncü bölümden hemen önce çekimlerin yapıldığı köşkün yanmasıyla sevenlerini üzmüştü. Birkaç hafta ara verecek dizinin üçüncü bölümü bugün ekrana geldi. Meryem Uzerli'nin Rozali rolüyle dahil olduğu dizide ortalık epey karışacak gibi görünüyor. Rozali'nin Şakir Paşa'yı öptüğü an ikili biri gördü ve adını da duymasıyla epey gerildi. Bakalım Meryem Uzerli diziyi nasıl etkilemiş?
4. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda olmasına rağmen izleyicisini kaybetmeyen Teşkilat kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Erkan Petekkaya'nın da Ejder rolüyle konuk olacağı dizide ayrılıklar yaşanacağı da öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk ayrılık gerçekleşiyor.
5. Survivor 2025'in başlamasına yalnızca 3 gün kaldı. 1 Ocak'ta başlayacak yeni sezon öncesi ortalık şimdiden karışmaya başladı bile. Yalnızca yarışacak isimler değil, eski sezonlardaki yarışmacılar da konuya sık sık dahil oluyor. Şimdilerde Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya ilk göndermesini yapmıştı. Engellerini kaldırması için Ilıcalı'ya çağrıda bulunan Turabi, şimdi de kendisini rüyasında gördüğünü söyleyerek "kapışma" teklifinde bulundu.
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6. MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunun bitmesine günler kaldı. 5 şef ceketi sahibini bulurken bu hafta da finalistler belli oluyor. Onur, Kerem, Beyza, Eda ve Semih'in şampiyon olmak üzere yarıştığı MasterChef'in bu sezon da finalini izlemek üzereyiz. 4 finalistin belli olacağı bu haftanın sonunda, henüz büyük final tarihi açıklanmasa da muhtemelen önümüzdeki hafta şampiyon belli olmuş olacak.
7. Survivor ateşi yanmaya başladı. 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak yeni sezon öncesi yarışmacılardan birer birer veda paylaşımı gelmişti. Survivor ekibi de tam kadro Dominik'teki yerini aldı. Uzun zamandır olduğu gibi bu sezon da sunucu olacak Murat Ceylan'ın Dominik'e gitmesiyle geçen seneki durumun bir benzeri yaşandı. Geçtiğimiz sezon Ceylan'ın yakın arkadaşı Hande Doğandemir, onun uğruna ta Dominik'e gitmişti. Bu kez de bir başka ünlü oyuncu Survivor adasına gitti.
8. Kapadokya’da çekilen Siyah Kalp dizisinin seti gerilimleriyle gündemden düşmüyor! Ece Uslu ve Esra Dermancıoğlu arasında buzlar erimedi yeni bir tartışma patlak verdi. “Küfür” iddiası sonrası ekip ses kayıtlarını dinlemek zorunda kaldı. Show TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisinde kamera arkasındaki olaylar şu sıralar çekimlerden daha çok konuşuluyor. İşte detaylar...
9. Habertürk ekranlarının ünlü spikeri Ela Rumeysa Cebeci sık sık güzelliği ve zarafetiyle gündemimize geliyor. Cebeci, Burası Haftasonu programına birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak gündeme dair konuları tartışmaya devam ediyor. Ela Rumeysa Cebeci, son olarak Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz ile bir araya geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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