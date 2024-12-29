Sence MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Olur?
Sence MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Olur?
MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunun bitmesine günler kaldı. 5 şef ceketi sahibini bulurken bu hafta da finalistler belli oluyor. Onur, Kerem, Beyza, Eda ve Semih'in şampiyon olmak üzere yarıştığı MasterChef'in bu sezon da finalini izlemek üzereyiz. 4 finalistin belli olacağı bu haftanın sonunda, henüz büyük final tarihi açıklanmasa da muhtemelen önümüzdeki hafta şampiyon belli olmuş olacak.
Peki, sizin şampiyonluk adayınız kim? Sizce şampiyon kim olacak?
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MasterChef 2024'te iyisiyle kötüsüyle koca bir sezon geride kaldı.
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Önümüzdeki birkaç gün içinde büyük şampiyon belli olacak. Onur, Beyza, Eda, Semih ya da Kerem şampiyonluk kupasını kaldıracak.
Öyleyse adettendir, biz de soralım: Sence şampiyon kim olur?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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