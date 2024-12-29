Sence MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Olur?

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonunun bitmesine günler kaldı. 5 şef ceketi sahibini bulurken bu hafta da finalistler belli oluyor. Onur, Kerem, Beyza, Eda ve Semih'in şampiyon olmak üzere yarıştığı MasterChef'in bu sezon da finalini izlemek üzereyiz. 4 finalistin belli olacağı bu haftanın sonunda, henüz büyük final tarihi açıklanmasa da muhtemelen önümüzdeki hafta şampiyon belli olmuş olacak.

Peki, sizin şampiyonluk adayınız kim? Sizce şampiyon kim olacak?