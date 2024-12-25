Müge Anlı'daki Nezaket Uyur'dan Şerbo'daki Patlamaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Nezaket Uyur'dan Şerbo'daki Patlamaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş dizinin ilk bölümünden bu yana dikkatleri üstünde toplamayı başarıyor. Ancak başta karakteri olmak üzere güzel oyuncunun yaşıyla ilgili hep bir bilinmezlik mevcut. Sosyal medyada sık sık konuşulan bu meselenin de geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş'ın açıklamasıyla çözüldüğü iddia edilmişti. Ancak dün ortaya çıkan ve Mina Demirtaş'ın çocukluğuna ait olan video bir kez daha kafaları karıştırdı. Bir yaş problemine dönen bu konu matematiğimiz bitmiş gibi hissettirdi.
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Aralık ayının sonuna gelmemizle birlikte asgari ücretin ne zaman açıklanacağı sorusu milyonlarca çalışanın kafasını epey karıştırıyordu. Dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte bu soru yanıt buldu. 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret tepkilere yol açtı. Ünlü isimlerin de katıldığı bu tepkilerden biri de Gülse Birsel'den geldi. Birsel, Jet Sosyete dizisindeki bir sahneyle konuya tepkisini dile getirdi.
Gazeteci Fulya Öztürk'ün eski bir videosu sosyal medyanın gündemine yerleşti. Azerbaycan'a haber yapmaya giden Fulya Öztürk, burada gazetecilere verdiği demeçle konuşulmaya başladı. Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefat haberinden sonra bir röportaj vermişti. TikTok'ta bir sayfa o anların beden dili analizini yaptı. Analiz sonuçları üzüntüsünü pek de ifade edemediğini gösterdi.
Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Şahin, gündüz kuşağı programları ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım." dedi. "Ancak kaldırırsak yerine ne koyacağız, bilmiyoruz." diye konuştu. Ayrıca önümüzdeki günlerde bu kuşağı programlara sıkı denetim geleceğini açıkladı.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Sezonun başında Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz arasındaki yaş farkı gündem olmuş, izleyici başta tepki gösterse de uyumları sebebiyle fark neredeyse sıfıra inmişti. Dün akşam yayınlanan bölümde ikilinin yakınlaşması gündem oldu. Mahir'in gerçek bir evliliğe dönüştürmek istediği ilişkileri sonrası sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
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Esra Erol'un dünkü yayınında yaşananlar bir kez daha ağzımızı açık bıraktı. Aylardır Esra Erol'da oğlu Fatih'i arayan anne Rabia, ortaya çıkan gerçekleri bir türlü açıklayamıyor. Dünkü yayında da konu ile ilgili bir ipucu bulundu. Ancak Rabia yine yalana başvurdu. Gerçekleri açıklaması için Esra Erol ve Avukat Hülya Hanım üstüne gidince ise katlanamadı. Yayını terk ettiği anlar gündeme oturdu.
27 yaşındaki Habibe, kayıp annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurduktan sonra günden güne programda yaşananlar hepimizi dumur etmişti. Bugünkü yayında kayıp kadının en son Serap Ezgü'nün programında görüldüğü ortaya çıktı. Anne Nezaket Uyur, yeğeninin ihbarına göre çocukları ile görüşmek için o dönem Serap Ezgü'nün sunduğu programa katıldı. Ardından ise ortadan kayboldu.
Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Park ve Can gruplarından konu ile ilgili açıklamada "Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır." ifadesi yer almıştı. Bu devir sonucunda da Ciner Holding, yayın sektöründen tamamen çekilmişti. Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili detayları açıkladı.
Son yıllarda sezonda yayınlanmasa da yılbaşı gecelerinin televizyon ekranlarındaki en büyük eğlence programlarından biri O Ses Türkiye oluyor. Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara gelen program, ünlü konuklarla birlikte izleyiciye oldukça keyifli anlar yaşatıyor. Bu sezon ekranlara dönecek olan program aynı zamanda yılbaşında da yine izleyiciyle buluşacak. Bu sezon jüri koltığunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın oturacağı programla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, en çok oy alan jürinin ifşa olduğunu dile getirdi.
Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, her hafta izleyiciyi güldüren anlar ekrana geliyor. Geçtiğimiz günlerde Zuhal Topal'ın başarılı sunuculuğunu gündeme taşıyacak eğlenceli bir an yaşandı. Esprili kişiliği ile bildiğimiz Topal, yarışmacıya isyan edince yaptığı hareketle boşluğumuzu yakaladı. Saçlarına kahkül takan sunucu, peruğu çıkarınca herkesi şaşırttı. Topal'ın o halleri Yemekteyiz'de herkesi kahkahaya boğdu.
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6 sezondur ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin başrolü olarak Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer diziye veda etmişti. Çok geçmeden iki oyuncunun daha hikayesi bittiği için diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Bu kez diziye iki yeni başrol geleceği açıklandı. Takvim'de yer alan habere göre diziye Altuga ve Ulugan karakterleri dahil olacak.
Bir zamanlar, 31 Aralık akşamlarını şenlendiren tek şey televizyonda yılbaşına özel yayınlanan programlardı. Ancak geriye sadece hatıralar kaldı. Son yıllarda yılbaşı akşamı izleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bu yıl da televizyonu ekonomik kriz vurunca bazı programların tekrarının yayınlanmasına karar verildi. Ancak izleyici bu durumdan mutsuz. 2010 yılında "Çok Güzel Hareketler Bunlar"da izlediğimiz skeci paylaşan bir kullanıcı isyan etti. İşte, milyonlarca etkileşim alan tweet ve sosyal medyadan gelen tepkiler...
Fenomen set emekçisi Yener Yalçın, TikTok'ta çektiği videolar ile sık sık gündem oluyor. Televizyon ile ilgili merak ettiklerimizi yanıtlayan Yalçın yeni bir video çekti. Bu kez konumuz senaristlerin kazancıydı. Yalçın, senarist Ozan Sertdemir'e senaristlerin bölüm başına aldığı ücreti sordu. Aldığı yanıt ile duyanların dudağını uçuklattı.
Türk televizyonları özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin başlarında birbirinden enfes programlara ev sahipliği yaptı. Şimdilerde bu programlarının tekrarlarını bile yayınlamak imkansız olsa da insan hayal etmeden duramıyor. Biz de "mümkünse" Türk televizyonlarına en acilinden dönmesi gereken programları sizler için sıraladık. Bakalım kaç tanesini hatırlıyorsunuz?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Dizinin hem hikayesi hem de karakterleri oldukça ilgi çekti. Birlikte bu aileye astrolojik bir bakış atacağız. İlk olarak evin gizemli karakteri Cevat Paşa'nın burcunu öğreneceğiz. Bakalım, Cevat'ın burcu neymiş?
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Star TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Yalı Çapkını ilk iki sezon öylesine iyi reyting oranları elde etmişti ki bu dizinin yenilmez olduğunu düşünmüştük. Senaryodaki değişiklikler, bir bölüm önce yazılanların diğer bölüm unutulması, aynı oyuncuların dön dolaş diziye geri dönmesi gibi sebepler diziyi gitgide düşürdü. Öyle ki Yalı Çapkını cuma akşamları ilk 5'e zor girer oldu. "İş başa düştü" diyen Yalı Çapkını seyircisi de dizinin senaristine yol gösterecek bir video editledi. Videoyu biraz izleyince dizinin nasıl bu hale gördüğü net bir şekilde görünüyor.
Ahmet Çakar, annesinin rahatsızlanması sonrası Beyaz TV'deki mesai arkadaşlarından beklediği ilgiyi göremediğini belirterek, "Benim için artık Beyaz TV, Beyaz Futbol ve Derin Futbol sıradandır" ifadelerini kullandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölümü şimdiden büyük heyecan yarattı. Tam 3 fragman yayınlanan bölümde Fatih tarafından terk edilen ve yaptıkları ifşa olunca Ünal ailesinin dışladığı Görkem, intikam yemini harekete geçiriyor. Tüm ailenin bir arada bulunduğu yılbaşı yemeğinde yangın çıkaran Görkem, büyük bir patlamaya imza atıyor. 4 kişinin öleceği o patlama sahnesinin kamera arkası ise görenleri hayret ettirdi.
Bir döneme damga vuran Yalı Çapkını efsane bir dizi olabilecekken her hafta daha da dibe battı. Düşen reytinglerini nasıl toplayacağı tam bir muamma olan Yalı Çapkını, yine izleyici ile zıtlaştı. 89. bölüm fragmanını yayınlayan dizi, Ferit ve Suna'nın birlikte olduğunu gösterdi. Diziye bir de enişte-baldız ilişkisi ekleyen senaryo ekibinin yaşadığı kafa merak konusu olurken Yalı Çapkını izleyicisi bu hamle karşısında ne diyeceğini bilemedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretle ilgili Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Arıkan, Acun Ilıcalı'ya Survivor için asgari ücret formatını denemesini önerdi. "2025 yılında Survivor’a asgari ücretli aileleri davet etmesini ve bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaş ile geçinebilen ailelere ödül vermesini teklif ediyorum." diyen Arıkan'ın o sözleri kısa sürede gündeme oturdu. İşte Mahmut Arıkan'ın o sözleri...
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İki sezondur fırtınalar estiren İnci Taneleri bu sefer dizideki herhangi bir olayla değil dizi oyuncularının özel hayatıyla gündeme oturdu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir set aşkı daha patlak verdi! İnci Taneleri'nin Nusret'i Rıza Kocaoğlu ile aynı diziden bir başka oyuncunun aşk yaşadığı iddia edildi! Buyrun gelin, yıl bitmeden setten kimler birbirine düşmüş beraber görelim...
Acun Ilıcalı'nın en sevilen işlerinden olan Yetenek Sizsiniz'e henüz 4 yaşındayken katılan Baha Bayırlı'yı muhakkak hatırlarsınız. Baterisiyle sahneye çıkan Baha tatlılığıyla hepimizin gönlüne taht kurmuştu. Öyle ki jüri üyesi Hülya Avşar dayanamayarak Baha'nın poposunu ısırmıştı. Şimdi koca delikanlı olan Baha'nın son halini sizler için araştırdık. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...
NOW ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenilen dizide Nilsu Berfin Aktaş'ın canlandırdığı Ayşe karakteri için partner geliyor. Ayşe'nin eşi ve Şakir Paşa'nın damadı Ahmet rolü için bomba bir oyuncuyla anlaşıldı. Birsen Altuntaş, o ismin kim olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de şef ceketleri sahiplerini buluyor. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur, üçüncü ceketi Eda'nın almasıyla birlikte dördüncü ceket de sahibini buldu. Heyecanın giderek yükseldiği yarışmada finale sayılı günler kaldı. MasterChef'te dördüncü ceketi kim kazandı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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