Bir Zamanlar "Çok Güzel Hareketler" Vardı: Sosyal Medya Krizin Vurduğu Yılbaşı Programlarına İsyan Etti!
Bir Zamanlar "Çok Güzel Hareketler" Vardı: Sosyal Medya Krizin Vurduğu Yılbaşı Programlarına İsyan Etti!
Bir zamanlar, 31 Aralık akşamlarını şenlendiren tek şey televizyonda yılbaşına özel yayınlanan programlardı. Ancak geriye sadece hatıralar kaldı. Son yıllarda yılbaşı akşamı izleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bu yıl da televizyonu ekonomik kriz vurunca bazı programların tekrarının yayınlanmasına karar verildi. Ancak izleyici bu durumdan mutsuz. 2010 yılında 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da izlediğimiz skeci paylaşan bir kullanıcı isyan etti. İşte, milyonlarca etkileşim alan tweet ve sosyal medyadan gelen tepkiler...
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Önceden, 31 Aralık akşamları ekranlar adeta şenlik yerine dönerdi. Televizyon kanalları, yılbaşı özel programlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmak için birbirleriyle yarışır, şovları, skeçleri, ünlü isimlerin sahne performanslarını ardı arkasına sıralarlardı.
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Ancak ekonomik kriz ekranı da vurdu. eklam gelirinin düşmesi kanalları olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 Aralık akşamı düşük bütçeli işler ekrana gelecek.
Bazı kanallar tekrar programı yayınlayacak, bazıları ise yeni bölümü konuksuz çekecek. Anlayacağınız biraz tadımız kaçacak.
Önceki yıllarda televizyon izleyerek yeni yıla girmeyi ne kadar seviyorsak son yıllarda bir o kadar hayal kırıklığı yaşıyoruz.
Yeni yıla sayılı günler kala izleyici isyan bayrağını sosyal medyada çekti. Eski günleri hatırlatan o efsane "Çok Güzel Hareketler Bunlar" skeci yeniden gündem oldu.
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İzleyenler bilir, 2010 yılı belki de televizyonun en çok şahlandığı dönemdi. Yeni yıla girerken de herkes "Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılbaşı Özel" programını izlemişti.
Evet, o efsane Testere skecinden hatırlarsınız. Sosyal medyada bir kullanıcı o skeci paylaşarak bu yılki yılbaşı programlarına isyan etti. O tweet'i milyonlarca etkileşim aldı.
İşte izleyecinin sosyal medyadan isyanı...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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