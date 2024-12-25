Bir Zamanlar "Çok Güzel Hareketler" Vardı: Sosyal Medya Krizin Vurduğu Yılbaşı Programlarına İsyan Etti!

Bir zamanlar, 31 Aralık akşamlarını şenlendiren tek şey televizyonda yılbaşına özel yayınlanan programlardı. Ancak geriye sadece hatıralar kaldı. Son yıllarda yılbaşı akşamı izleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bu yıl da televizyonu ekonomik kriz vurunca bazı programların tekrarının yayınlanmasına karar verildi. Ancak izleyici bu durumdan mutsuz. 2010 yılında 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da izlediğimiz skeci paylaşan bir kullanıcı isyan etti. İşte, milyonlarca etkileşim alan tweet ve sosyal medyadan gelen tepkiler...