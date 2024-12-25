Yeni Başroller mi Geliyor? Kuruluş Osman Kadrosuna İki Önemli İsim Katılıyor!
Yeni Başroller mi Geliyor? Kuruluş Osman Kadrosuna İki Önemli İsim Katılıyor!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/magazin/202...
6 sezondur ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin başrolü olarak Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer diziye veda etmişti. Çok geçmeden iki oyuncunun daha hikayesi bittiği için diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Bu kez diziye iki yeni başrol geleceği açıklandı. Takvim'de yer alan habere göre diziye Altuga ve Ulugan karakterleri dahil olacak.
Kaynak: Takvim
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Kuruluş Osman 6. sezonuyla ekranlara gelmesine rağmen izleyicinin ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi.
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Dizinin son sezonu da tıpkı öncekiler gibi merakla izlenmeye devam ediyor.
Ancak bu sezon daha çok vedaların hakim olduğu bir sezon olma özelliğini de koruyor. Geçtiğimiz haftalarda 6 sezondur başrol olan Özge Törer, hikayesi bittiği için diziye veda etmişti.
Takvim'de yer alan habere göre diziye 2 önemli oyuncu 'başrol' olarak katılıyor.
165. bölümle birlikte Devrim Saltoğlu ve Murat Göçmez, Ulugan ve Altuga karakterlerine hayat verecek ve diziye büyük bir heyecan katacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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