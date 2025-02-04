Mikrofon Uyarısıyla Sinirleri Tepesine Çıkan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Moderatöre Tepkisi Gündem Oldu!

Daha önce katıldığı söyleşi ve etkinliklerde bozulan mikrofonlara sinirlenen ve öncesinde uyarısını yapmayı ihmal etmeyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeniden bir mikrofon krizi yaşadı. Katıldığı bir söyleşide mikrofonundan ses gelmediğine dair uyarı alan profesör, bu uyarıya tepki gösterdi. Ortaylı'nın gösterdiği tepki salon tarafından haklı bulununca, Prof.Dr. İlber Ortaylı alkışlarla onaylandı.