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Mikrofon Uyarısıyla Sinirleri Tepesine Çıkan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Moderatöre Tepkisi Gündem Oldu!

Mikrofon Uyarısıyla Sinirleri Tepesine Çıkan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Moderatöre Tepkisi Gündem Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 14:57

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Daha önce katıldığı söyleşi ve etkinliklerde bozulan mikrofonlara sinirlenen ve öncesinde uyarısını yapmayı ihmal etmeyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yeniden bir mikrofon krizi yaşadı. Katıldığı bir söyleşide mikrofonundan ses gelmediğine dair uyarı alan profesör, bu uyarıya tepki gösterdi. Ortaylı'nın gösterdiği tepki salon tarafından haklı bulununca, Prof.Dr. İlber Ortaylı alkışlarla onaylandı.

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Bozulan mikrofonlara gösterdiği tepkilere aşina olduğumuz Prof.Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir söyleşide talihsiz bir mikrofon sorunu yaşadı.

Bozulan mikrofonlara gösterdiği tepkilere aşina olduğumuz Prof.Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir söyleşide talihsiz bir mikrofon sorunu yaşadı.

Programın moderatörü tarafından ''Sesiniz çok az geliyormuş'' diye uyarılan Ortaylı'nın bu uyarıya ilk tepkisi ''Ee, ne yapayım ama yani!'' oldu. Ardından, ''Bu mikrofonların hiç iyi çalışanını görmedim!'' diye de ekledi.

Programın moderatörü tarafından ''Sesiniz çok az geliyormuş'' diye uyarılan Ortaylı'nın bu uyarıya ilk tepkisi ''Ee, ne yapayım ama yani!'' oldu. Ardından, ''Bu mikrofonların hiç iyi çalışanını görmedim!'' diye de ekledi.

İlber Ortaylı'nın konuşmaları salonu kahkahaya boğarken, profesörün tepki ve yorumları salon tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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