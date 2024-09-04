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Merak Ettiği İçin 20 Günlüğüne Kuryelik Yapan Genç Kazandığı Parayı Açıkladı: "Doktorla Aynı Parayı Alıyoruz"

Merak Ettiği İçin 20 Günlüğüne Kuryelik Yapan Genç Kazandığı Parayı Açıkladı: "Doktorla Aynı Parayı Alıyoruz"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 16:21

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Kuryelerin kazancını merak ettiği için 20 günlüğüne kuryelik yapan genç, kazandığı para miktarını açıkladı. 20 günde yan kazançlarla birlikte toplamda 58 bin lira kazanan genç, 8 bin lira vergi verdiğini ve 3 bin liraya da yakıt aldığını söyledi. Net kazancının 45 bin lira olduğunu belirten genç, 'Kuryeler iyi kazanıyor, doktorla aynı parayı alıyorsun. İnşallah ölmeyiz ama...' dedi. 

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Toplumda yaygın olarak konuşulan 'Kuryeler çok kazanıyor' sözünün gerçekliğini test etmek için 20 günlüğüne kuryelik yapan genç kazandığı parayı açıkladı.

Toplumda yaygın olarak konuşulan 'Kuryeler çok kazanıyor' sözünün gerçekliğini test etmek için 20 günlüğüne kuryelik yapan genç kazandığı parayı açıkladı.

Çalıştığı günler boyunca yan kazançlarla birlikte toplam 58 bin lira elde ettiğini söyleyen genç bu miktarın 8 binini vergiye, 3 binini ise yakıta harcadığını söyledi. Tüm masraflar çıktığında elinde 45 bin lira kaldığını söyleyen genç, "Kuryeler iyi kazanıyor, doktorla aynı parayı alıyorsun. İnşallah ölmeyiz ama..." dedi.

Çalıştığı günler boyunca yan kazançlarla birlikte toplam 58 bin lira elde ettiğini söyleyen genç bu miktarın 8 binini vergiye, 3 binini ise yakıta harcadığını söyledi. Tüm masraflar çıktığında elinde 45 bin lira kaldığını söyleyen genç, "Kuryeler iyi kazanıyor, doktorla aynı parayı alıyorsun. İnşallah ölmeyiz ama..." dedi.

İşte o görüntüler 🎥 👇

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