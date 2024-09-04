Merak Ettiği İçin 20 Günlüğüne Kuryelik Yapan Genç Kazandığı Parayı Açıkladı: "Doktorla Aynı Parayı Alıyoruz"

Kuryelerin kazancını merak ettiği için 20 günlüğüne kuryelik yapan genç, kazandığı para miktarını açıkladı. 20 günde yan kazançlarla birlikte toplamda 58 bin lira kazanan genç, 8 bin lira vergi verdiğini ve 3 bin liraya da yakıt aldığını söyledi. Net kazancının 45 bin lira olduğunu belirten genç, 'Kuryeler iyi kazanıyor, doktorla aynı parayı alıyorsun. İnşallah ölmeyiz ama...' dedi.