Merak Ettiği İçin 20 Günlüğüne Kuryelik Yapan Genç Kazandığı Parayı Açıkladı: "Doktorla Aynı Parayı Alıyoruz"

Kuryelerin kazancını merak ettiği için 20 günlüğüne kuryelik yapan genç, kazandığı para miktarını açıkladı. 20 günde yan kazançlarla birlikte toplamda 58 bin lira kazanan genç, 8 bin lira vergi verdiğini ve 3 bin liraya da yakıt aldığını söyledi. Net kazancının 45 bin lira olduğunu belirten genç, 'Kuryeler iyi kazanıyor, doktorla aynı parayı alıyorsun. İnşallah ölmeyiz ama...' dedi.
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Toplumda yaygın olarak konuşulan 'Kuryeler çok kazanıyor' sözünün gerçekliğini test etmek için 20 günlüğüne kuryelik yapan genç kazandığı parayı açıkladı.
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Çalıştığı günler boyunca yan kazançlarla birlikte toplam 58 bin lira elde ettiğini söyleyen genç bu miktarın 8 binini vergiye, 3 binini ise yakıta harcadığını söyledi. Tüm masraflar çıktığında elinde 45 bin lira kaldığını söyleyen genç, "Kuryeler iyi kazanıyor, doktorla aynı parayı alıyorsun. İnşallah ölmeyiz ama..." dedi.
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