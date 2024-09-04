Tekme Tokat Kavga Eden Arkadaşlarını İzleyip Tezahürat Ettiler: Çocukların Kavga Görüntüleri Tepki Çekti

İstanbul Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki çocuk, arkadaşları tarafından kışkırtılarak cep telefonuyla kaydedildi. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran çocuk ve aileleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.