Tekme Tokat Kavga Eden Arkadaşlarını İzleyip Tezahürat Ettiler: Çocukların Kavga Görüntüleri Tepki Çekti

İstanbul Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki çocuk, arkadaşları tarafından kışkırtılarak cep telefonuyla kaydedildi. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran çocuk ve aileleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Geçtiğimiz günlerde meydana geldiği öğrenilen kavga görüntülerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan iki çocuk, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
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Birbirlerine acımasızca vuran iki çocuğun arkadaşları ise ikiliyi ayırmak yerine tezahürat yaparak izledi. Videonun çocuklardan birinin ailesi tarafından fark edilmesi üzerine olay polise intikal etti.
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Ayırmak bir yana dursun, suratına vur diyor bir tanesi, nasıl manyaklar bunlar.
Bunlar mı şimdi bu ülkenin geleceği.
Uzun boylu morlu boyunun da avantajıyla gayet güzel dövmüş, öbürü iyi dövüştüğünü sanıyor ama boşa sallıyor, yediği dayağa doymamış devam etmek istiyor, morl... Devamını Gör