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Tekme Tokat Kavga Eden Arkadaşlarını İzleyip Tezahürat Ettiler: Çocukların Kavga Görüntüleri Tepki Çekti

Tekme Tokat Kavga Eden Arkadaşlarını İzleyip Tezahürat Ettiler: Çocukların Kavga Görüntüleri Tepki Çekti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 15:07

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İstanbul Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki çocuk, arkadaşları tarafından kışkırtılarak cep telefonuyla kaydedildi. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran çocuk ve aileleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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Geçtiğimiz günlerde meydana geldiği öğrenilen kavga görüntülerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan iki çocuk, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Geçtiğimiz günlerde meydana geldiği öğrenilen kavga görüntülerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan iki çocuk, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Birbirlerine acımasızca vuran iki çocuğun arkadaşları ise ikiliyi ayırmak yerine tezahürat yaparak izledi. Videonun çocuklardan birinin ailesi tarafından fark edilmesi üzerine olay polise intikal etti.

Birbirlerine acımasızca vuran iki çocuğun arkadaşları ise ikiliyi ayırmak yerine tezahürat yaparak izledi. Videonun çocuklardan birinin ailesi tarafından fark edilmesi üzerine olay polise intikal etti.

Aileler ve çocuklar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı; 🎥 👇

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Kemal Demir

Ayırmak bir yana dursun, suratına vur diyor bir tanesi, nasıl manyaklar bunlar.

Çeyrek Muhalif

Bunlar mı şimdi bu ülkenin geleceği.

Engin Türk

Uzun boylu morlu boyunun da avantajıyla gayet güzel dövmüş, öbürü iyi dövüştüğünü sanıyor ama boşa sallıyor, yediği dayağa doymamış devam etmek istiyor, morl... Devamını Gör