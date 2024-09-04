Eğlence Mekanında Şarkı Söyleyen Kadın İçin Viski Açtırdı: Şarkıcının Elini Viskiyle Yıkadı

Ankara'da bir eğlence mekanına giden müşteri, şarkı söyleyen kadın için açtırdığı viskiyle ellerini yıkadı. Bir süre şaşkınlık yaşayan şarkıcı, garsonun getirdiği kabın içinde viskiyle ellerini yıkayarak müşteriye teşekkür etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara'da bir eğlence mekanına giden 'Apo' isimli kişi, garsona viski açtırarak sahnedeki şarkıcının elini yıkamasını istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Garsonun isteği karşısında şaşıran şarkıcı, getirilen kabın içerisinde elini viskiyle yıkayarak müşteriye teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın