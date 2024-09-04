Eğlence Mekanında Şarkı Söyleyen Kadın İçin Viski Açtırdı: Şarkıcının Elini Viskiyle Yıkadı

Ankara'da bir eğlence mekanına giden müşteri, şarkı söyleyen kadın için açtırdığı viskiyle ellerini yıkadı. Bir süre şaşkınlık yaşayan şarkıcı, garsonun getirdiği kabın içinde viskiyle ellerini yıkayarak müşteriye teşekkür etti.