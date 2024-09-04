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Eğlence Mekanında Şarkı Söyleyen Kadın İçin Viski Açtırdı: Şarkıcının Elini Viskiyle Yıkadı

Eğlence Mekanında Şarkı Söyleyen Kadın İçin Viski Açtırdı: Şarkıcının Elini Viskiyle Yıkadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 14:19

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Ankara'da bir eğlence mekanına giden müşteri, şarkı söyleyen kadın için açtırdığı viskiyle ellerini yıkadı. Bir süre şaşkınlık yaşayan şarkıcı, garsonun getirdiği kabın içinde viskiyle ellerini yıkayarak müşteriye teşekkür etti. 

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Ankara'da bir eğlence mekanına giden 'Apo' isimli kişi, garsona viski açtırarak sahnedeki şarkıcının elini yıkamasını istedi.

Ankara'da bir eğlence mekanına giden 'Apo' isimli kişi, garsona viski açtırarak sahnedeki şarkıcının elini yıkamasını istedi.

Garsonun isteği karşısında şaşıran şarkıcı, getirilen kabın içerisinde elini viskiyle yıkayarak müşteriye teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Garsonun isteği karşısında şaşıran şarkıcı, getirilen kabın içerisinde elini viskiyle yıkayarak müşteriye teşekkür etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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