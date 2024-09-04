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Günlük Rutinini Çeken Genç Kadın İşten Çıkarıldığını Öğrendi: "Çok Üzücü Ama Yetişkinlerin Dünyasında Oluyor"

Günlük Rutinini Çeken Genç Kadın İşten Çıkarıldığını Öğrendi: "Çok Üzücü Ama Yetişkinlerin Dünyasında Oluyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 13:42

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Sosyal medyada bir akım haline gelen 'iş günü vlog'u videosu çeken genç kadın, çalıştığı kurumsal firmadan çıkarıldığını öğrendi. İşe gittiği sırada işten çıkarıldığını bilmediğini söyleyen genç, 'Çok üzücü ama yetişkinlerin dünyasında böyle şeyler olabiliyor galiba.' dedi. 

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İş hayatında bir gününü kayda alan içerik üreticisi genç kadın, ofise gittiğinde işten çıkarıldığını öğrendi. Bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyleyen 27 yaşındaki genç, "Çok üzücü ama yetişkinlerin dünyasında böyle şeyler olabiliyor galiba." dedi.

İş hayatında bir gününü kayda alan içerik üreticisi genç kadın, ofise gittiğinde işten çıkarıldığını öğrendi. Bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyleyen 27 yaşındaki genç, "Çok üzücü ama yetişkinlerin dünyasında böyle şeyler olabiliyor galiba." dedi.

İşten çıkarılma nedeniyle ilgili de konuşan içerik üreticisi "Benim performansımla alakalı bir durum değil. Şirketler belli dönemlerde küçülmeye gidebiliyor." dedi ve yeni iş arama sürecini de paylaştı.

İşten çıkarılma nedeniyle ilgili de konuşan içerik üreticisi "Benim performansımla alakalı bir durum değil. Şirketler belli dönemlerde küçülmeye gidebiliyor." dedi ve yeni iş arama sürecini de paylaştı.

İşte o video; 🎥 👇

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