Günlük Rutinini Çeken Genç Kadın İşten Çıkarıldığını Öğrendi: "Çok Üzücü Ama Yetişkinlerin Dünyasında Oluyor"

Sosyal medyada bir akım haline gelen 'iş günü vlog'u videosu çeken genç kadın, çalıştığı kurumsal firmadan çıkarıldığını öğrendi. İşe gittiği sırada işten çıkarıldığını bilmediğini söyleyen genç, 'Çok üzücü ama yetişkinlerin dünyasında böyle şeyler olabiliyor galiba.' dedi.