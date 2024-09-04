Gergin Şekilde Nefes Alışı Ele Verdi: 30 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Ranzanın Altında Bulundu

Hakkında 30 yıl araması bulunan şahıs Bursa'daki evinde ranzanın altındaki halılar arasında yakalandı. Yaşadığı gerginlik nedeniyle derin nefes aldığı öğrenilen şahıs, yatağın altında sesinin duyulmasıyla yakayı ele verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahsın evini tespit eden emniyet birimleri, ulaştığı bilgiler sonucunda operasyon düzenledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyon sırasında ranzanın altındaki halıların arkasına saklanan şahıs, yaşadığı tedirginlik nedeniyle derin nefes almaya başladı. Bu sırada sesleri fark eden polis ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın