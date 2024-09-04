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Gergin Şekilde Nefes Alışı Ele Verdi: 30 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Ranzanın Altında Bulundu

Gergin Şekilde Nefes Alışı Ele Verdi: 30 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Ranzanın Altında Bulundu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 12:11

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Hakkında 30 yıl araması bulunan şahıs Bursa'daki evinde ranzanın altındaki halılar arasında yakalandı. Yaşadığı gerginlik nedeniyle derin nefes aldığı öğrenilen şahıs, yatağın altında sesinin duyulmasıyla yakayı ele verdi. 

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30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahsın evini tespit eden emniyet birimleri, ulaştığı bilgiler sonucunda operasyon düzenledi.

30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahsın evini tespit eden emniyet birimleri, ulaştığı bilgiler sonucunda operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında ranzanın altındaki halıların arkasına saklanan şahıs, yaşadığı tedirginlik nedeniyle derin nefes almaya başladı. Bu sırada sesleri fark eden polis ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkardı.

Operasyon sırasında ranzanın altındaki halıların arkasına saklanan şahıs, yaşadığı tedirginlik nedeniyle derin nefes almaya başladı. Bu sırada sesleri fark eden polis ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkardı.

Operasyon görüntüsü kameralara yansıdı. İşte o anlar; 🎥 👇

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