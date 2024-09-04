Canlı Yayında Gergin Anlar: Ahmet Çakar ile Ertem Şener Birbirine Girdi

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programının sunucusu Ertem Şener ile yorumcu Ahmet Çakar birbirine girdi. Ertem Şener'in 'Program öncesi farklı konuşuyorsun, programda farklı konuşuyorsun' sözlerine Çakar, 'Ben senin program öncesi ne konuştuğunu anlatayım mı?' diyerek yanıt verdi. Çakar'ın ifadelerine sinirlenen Şener, 'Anlat hocam! Namusun, şerefin varsa anlat!' diyerek tepki gösterdi.