Canlı Yayında Gergin Anlar: Ahmet Çakar ile Ertem Şener Birbirine Girdi

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programının sunucusu Ertem Şener ile yorumcu Ahmet Çakar birbirine girdi. Ertem Şener'in 'Program öncesi farklı konuşuyorsun, programda farklı konuşuyorsun' sözlerine Çakar, 'Ben senin program öncesi ne konuştuğunu anlatayım mı?' diyerek yanıt verdi. Çakar'ın ifadelerine sinirlenen Şener, 'Anlat hocam! Namusun, şerefin varsa anlat!' diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında gergin anlar yaşandı. Sunucu Ertem Şener'in ifadelerine sinirlenen yorumcu Ahmet Çakar "Senin program öncesi ne konuştuğunu anlatayım mı burada?" diyerek cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çakar'ın ifadelerine tepki gösteren Şener, "Anlat hocam! Namusun, şerefin varsa anlat!" yanıtını verince programda sinirler gerildi. Programdaki diğer yorumcular ikiliyi sakinleştirmekte güçlük yaşadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın