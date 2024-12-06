Somer Şef'in Hapis Cezasından Şerbo Cemal'in İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Somer Şef'in Hapis Cezasından Şerbo Cemal'in İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu'nun başrollerde oynadığı Holding dizisi atv'de yayınlanmaya başladı. Dizinin gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı söylendi. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları diziyi HBO'nun ödüllü dizisi Succession'a benzetti. X/Twitter'da @PARANOlDANDR0ID adlı bir kullanıcının paylaşımına birbirinden ilginç yorumlar geldi. Gelin yorumlara birlikte bakalım.
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Müge Anlı, hafta içi her gün yayınlanan programda kayıpları bulmaya devam ediyor. Bugünkü programda Şeker adlı genç kızın annesini bir günde bulması gündem oldu. 15 yıldır annesini arayan Şeker'in annesiyle buluşması beklenilen gibi olmadı. Annenin kızına soğuk davranması hem Müge Anlı'nın hem de izleyicilerin tepkisine neden oldu. Müge Anlı bu olay karşısında ne dedi? İşte detaylar...
Yakından takip edilen MasterChef yemek programındaki jürilerden biri olan Somer Sivrioğlu’na 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Yayın hayatına başladığı günden bu yana severek takip edilen Bahar dizisi açık ara en iyi dizilerden olmaya tam gaz ediyor. Zaman zaman güldüren zaman zaman ağlatan Bahar uzun süredir ekranlarda görmek isteyeceğimiz bir senoryaya sahip. E tabii oyuncular da usta olunca seyir keyfi daha da artıyor. Şimdiyse Bahar’ın oyuncularından Ege Erkal ve Devrim Kabacaoğlu Onedio’nun YouTube kanalının sevilen programı Sırt Sırta’ya konuk oldu. Gelin detaylara geçelim.
Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerde oynadığı Medcezir dizisinin finalinin üzerinden 10 yıl geçti. Geçti geçmesine ama dizinin hayranları izlemekten hiç vazgeçmedi. Öyle ki günümüzde bile dizinin her bir sahnesi izleniyor, tartışılıyor. Ay Yapım geçtiğimiz günlerde Medcezir'in kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çağatay Ulusoy ile Taner Ölmez'in olduğu erkek erkeğe eğlence izleyen herkesi o yıllara götürdü.
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90'lı yıllar her açıdan enfes bir dönemdi. Bu yılları bu kadar özel kılan bir diğer sebep de elbette gündüz kuşağının vazgeçilmezi pembe dizilerdir. Annelerimizi ekran başına kilitleyen bu dizileri okuldan gelip hiçbir şey anlamadan seyretsek de annelerimiz için değeri bambaşkaydı. Peki, o döneme damga vuran pembe dizilerden kaç tanesini hatırlıyorsunuz? İşte 90'ların unutulmaz pembe dizileri...
MasterChef Türkiye'nin eski şampiyonlarından Serhat Doğramacı, Michelin Rehberi'nden tam 2 ödül aldı. MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, 2025 Michelin Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Doğramacı'nın ayrıca Bodrum'daki Mezra Yalıkavak restoranı Yeşil Yıldız aldı. İşte detaylar...
Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bahar, yayınlanmaya başladığı andan itibaren televizyonda farkını koruyor. Dram ağırlıklı diziler arasında yüzümüzü gülümseten Bahar'ın bu kadar iyi ilerlemesindeki en büyük etmenlerden biri hiç şüphesiz senaryo ekibi olurken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi. Altuntaş, Bahar senaristlerinden Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kadrodan ayrıldığını duyurdu. Detaylar içeriğimizde...
Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Çoğunlukla cinsellik üzerine konuşmalarıyla bilinen Ezmeci, bu defa bir takipçisinin itirafına yanıt verdi. Kocasıyla her gün birlikte olduğunu belirten takipçi, eşinin başkalarını hayal etmesinden dert yandı. Ezmeci'nin verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, her pazartesi heyecanı daha da üst seviyelere taşıyor. Vahid'in öldüğünü öğrendiğimiz Kızıl Goncalar'ın önümüzdeki bölümleri merak edilirken yeni bölüm fragmanında büyük bir sürpriz ortaya çıktı. Gazeteci Özlem Gürses'in konuk olduğu dizide Gürses, Levent ve Cüneyd'i konuk ettiği bir program çekecek. Programın konusu tarikatlar olurken yeni bölüm şimdiden büyük heyecan yarattı.
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NOW'da yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi gündemden düşmek bilmiyor. Özellikle Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin her hareketi sosyal medyada gündem olurken bir TikToker, Leyla dizisinin çekildiği köşkü buldu. Leyla'da Nur ve ailesinin yaşadığı köşkün konumunu bulan ve komşularla bile konuşan TikToker, dizi seyircisini epey heyecanlandırdı. İşte o paylaşım...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda kadroya pek çok isim dahil olurken seyircinin eksi puan verdiği kişiler birer birer gitmeye başladı. Bunlardan biri de başta çok sevip sonra psikopat olduğunu öğrendiğimiz Cemal oldu. Cemal'i canlandırması için Fırat Çelik, kadroya dahil olurken izleyici tepkisiyle Çelik kadrodan ayrıldı. Fırat Çelik, hikâyesinin çabuk bitmesi hakkında ilk kez konuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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