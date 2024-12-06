Müge Anlı, 15 Yıldır Görüşmediği Kızına Soğuk Davranan Kadına Aşırı Haklı Bir Tepki Gösterdi

Müge Anlı, hafta içi her gün yayınlanan programda kayıpları bulmaya devam ediyor. Bugünkü programda Şeker adlı genç kızın annesini bir günde bulması gündem oldu. 15 yıldır annesini arayan Şeker'in annesiyle buluşması beklenilen gibi olmadı. Annenin kızına soğuk davranması hem Müge Anlı'nın hem de izleyicilerin tepkisine neden oldu. Müge Anlı bu olay karşısında ne dedi? İşte detaylar...