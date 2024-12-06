Müge Anlı, 15 Yıldır Görüşmediği Kızına Soğuk Davranan Kadına Aşırı Haklı Bir Tepki Gösterdi
Müge Anlı, 15 Yıldır Görüşmediği Kızına Soğuk Davranan Kadına Aşırı Haklı Bir Tepki Gösterdi
Müge Anlı, hafta içi her gün yayınlanan programda kayıpları bulmaya devam ediyor. Bugünkü programda Şeker adlı genç kızın annesini bir günde bulması gündem oldu. 15 yıldır annesini arayan Şeker'in annesiyle buluşması beklenilen gibi olmadı. Annenin kızına soğuk davranması hem Müge Anlı'nın hem de izleyicilerin tepkisine neden oldu. Müge Anlı bu olay karşısında ne dedi? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplarını bulmak için gelenler bazen çok uzun sürede, bazen de bir günde onlara kavuşabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 yıldır annesini arayan Şeker de onlardan birisi. Müge Anlı'nın programına katılan Şeker, 4 yaşından beri görmediği annesine stüdyoda kavuştu.
Şeker'in annesinin soğuk davranışları hem Müge Anlı hem de izleyicilerin gözünden kaçmadı. Müge Anlı kadına "15 yıldır kızını görmüyorsun, insan şuradan koşar gelir. Ben arkadaşımı şurada görsem koşup gidiyorum" diye tepki gösterdi.
Programın devamında ise Şeker'e "Ağla ağla, ne yapacaksın işte şans" dedi. Sosyal medyadaki izleyiciler ise anneyi yapmacık buldu. O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın