Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Ege Erkal ve Devrim Kabacaoğlu Sırt Sırta’da Soruları Yanıtladı
Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Ege Erkal ve Devrim Kabacaoğlu Sırt Sırta’da Soruları Yanıtladı
Yayın hayatına başladığı günden bu yana severek takip edilen Bahar dizisi açık ara en iyi dizilerden olmaya tam gaz ediyor. Zaman zaman güldüren zaman zaman ağlatan Bahar uzun süredir ekranlarda görmek isteyeceğimiz bir senoryaya sahip. E tabii oyuncular da usta olunca seyir keyfi daha da artıyor. Şimdiyse Bahar’ın oyuncularından Ege Erkal ve Devrim Kabacaoğlu Onedio’nun YouTube kanalının sevilen programı Sırt Sırta’ya konuk oldu. Gelin detaylara geçelim.
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İkili birbirlerini çok iyi tanıdıklarını söyledikten sonra sorulan sorulara aynı yanıtları vermeye çalıştı.
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Kimi sorularda eşleşemeseler de onları izlerken yine çok keyif aldık!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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