Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Ege Erkal ve Devrim Kabacaoğlu Sırt Sırta’da Soruları Yanıtladı

Yayın hayatına başladığı günden bu yana severek takip edilen Bahar dizisi açık ara en iyi dizilerden olmaya tam gaz ediyor. Zaman zaman güldüren zaman zaman ağlatan Bahar uzun süredir ekranlarda görmek isteyeceğimiz bir senoryaya sahip. E tabii oyuncular da usta olunca seyir keyfi daha da artıyor. Şimdiyse Bahar’ın oyuncularından Ege Erkal ve Devrim Kabacaoğlu Onedio’nun YouTube kanalının sevilen programı Sırt Sırta’ya konuk oldu. Gelin detaylara geçelim.