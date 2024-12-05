Bahar Dizisinin Parla ve Umay'ı 'Hear Me Out Cake' Akımı Yaptı

Bahar dizisinin başarılı genç yıldızları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp, son dönemleri sosyal medyada en popüler akımlarından biri olan 'Hear me our cake' akımını yaptı. Geçmiş dönemlerde gizliden gizliye çekici buldukları karekterleri sıralayan iki isim, 'Pargalı İbrahim', 'Sihirli Annem Cem', 'Pepe', 'Ben 10' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Mete'yi seçti. İkilinin keyifli anları izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
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Onedio'nun YouTube kanalında son dönemlerin popüler akımı 'Hear me out cake' akımını yapan bahar dizisinin genç oyuncuları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
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Geçmiş dönemlerde çekici buldukları karakterleri sıralayan iki isim, 'Pargalı İbrahim', 'Sihirli Annem Cem', 'Pepe', 'Ben 10' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Mete'yi seçti.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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