Bahar Dizisinin Parla ve Umay'ı 'Hear Me Out Cake' Akımı Yaptı

Bahar dizisinin başarılı genç yıldızları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp, son dönemleri sosyal medyada en popüler akımlarından biri olan 'Hear me our cake' akımını yaptı. Geçmiş dönemlerde gizliden gizliye çekici buldukları karekterleri sıralayan iki isim, 'Pargalı İbrahim', 'Sihirli Annem Cem', 'Pepe', 'Ben 10' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Mete'yi seçti. İkilinin keyifli anları izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.