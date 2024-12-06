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Medcezir Dizisinin Eğlenceli Kamera Arkasını İzleyenler Duygularına Hakim Olamadı

Medcezir Dizisinin Eğlenceli Kamera Arkasını İzleyenler Duygularına Hakim Olamadı

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.12.2024 - 16:36

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerde oynadığı Medcezir dizisinin finalinin üzerinden 10 yıl geçti. Geçti geçmesine ama dizinin hayranları izlemekten hiç vazgeçmedi. Öyle ki günümüzde bile dizinin her bir sahnesi izleniyor, tartışılıyor. Ay Yapım geçtiğimiz günlerde Medcezir'in kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çağatay Ulusoy ile Taner Ölmez'in olduğu erkek erkeğe eğlence izleyen herkesi o yıllara götürdü.

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizisi deyince herkesin aklına gelen yapımlardan biri de Medcezir.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizisi deyince herkesin aklına gelen yapımlardan biri de Medcezir.

Amerikan dizisi The O.C.'den uyarlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı dizi yıllardır çok izleniyor. Bu oyuncuların haricinde Barış Falay, Mine Tugay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Şebnem Dönmez ve Metin Akdülger'in oynadığı karakterler çok konuşuluyor.

Amerikan dizisi The O.C.'den uyarlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı dizi yıllardır çok izleniyor. Bu oyuncuların haricinde Barış Falay, Mine Tugay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Şebnem Dönmez ve Metin Akdülger'in oynadığı karakterler çok konuşuluyor.

Dizinin yapımcısı Ay Yapım, geçtiğimiz günlerde Medcezir'in kamera arkasından hiç görülmemiş anları paylaştı. Paylaşılan her an bizi 10 sene önceye götürdü.

Dizinin yapımcısı Ay Yapım, geçtiğimiz günlerde Medcezir'in kamera arkasından hiç görülmemiş anları paylaştı. Paylaşılan her an bizi 10 sene önceye götürdü.

Özellikle Çağatay Ulusoy'un gitar çalıp Taner Ölmez'in türkü söylediği anlar sosyal medyada çok beğenildi. O anları görenler bir miktar duygulandı. Gelin önce videoyu izleyelim, ardından yorumlara bakalım.

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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