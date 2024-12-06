Medcezir Dizisinin Eğlenceli Kamera Arkasını İzleyenler Duygularına Hakim Olamadı

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerde oynadığı Medcezir dizisinin finalinin üzerinden 10 yıl geçti. Geçti geçmesine ama dizinin hayranları izlemekten hiç vazgeçmedi. Öyle ki günümüzde bile dizinin her bir sahnesi izleniyor, tartışılıyor. Ay Yapım geçtiğimiz günlerde Medcezir'in kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çağatay Ulusoy ile Taner Ölmez'in olduğu erkek erkeğe eğlence izleyen herkesi o yıllara götürdü.