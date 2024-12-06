MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu’na Hapis Cezası: Restoranının Önünde 1 Kişi Ölmüştü
MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu’na Hapis Cezası: Restoranının Önünde 1 Kişi Ölmüştü
Yakından takip edilen MasterChef yemek programındaki jürilerden biri olan Somer Sivrioğlu’na 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Detaylar geliyor…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ve sahiplerinden birinin Somer Sivrioğlu olduğu restoranın önünde istinat duvarı çökmüş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Somer Sivrioğlu ile birlikte Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’e "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.
Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın