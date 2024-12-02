MasterChef Beyza'nın Yayında Bayılmasından 2025'te Yayınlanacak Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Beyza'nın Yayında Bayılmasından 2025'te Yayınlanacak Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de finalist olmak için mücadele veren 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza, daha önce yüzünün yanması sebebiyle herkesi korkutmuştu. Bir süre yanık tedavisi gören yarışmacı, MasterChef'e ara vermişti. Sevilen yarışmacı izleyenleri ve yarışmacıları bir kez daha korkuttu. Fragmanda bir anda yere yığıldığı görülen Beyza'ya ne olduğu henüz bilinmiyor.
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2. Ülkemizin en prestijli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen GQ Men Of The Year gecesi, her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlendi. Yıldızlar geçidinin yaşandığı törende kimileri konuşmalarıyla dikkat çekerken kimileri de kombinleriyle fırtınalar estirdi. En merak edilen konu ise dağıtılan ödüller oldu.
3. Kızıl Goncalar'da sezon başından bu yana Cüneyd'imizi arıyorduk. Kendi benliğini yitirmesi sebebiyle Mert Yazıcıoğlu ile birlikte epey zor günler geçirmiştik hatta... Ne zaman kendine gelecek diye merak ettiğimiz sorularımız yanıt buldu, sonunda Cüneyd'imize kavuştuk! Bölüm boyunca eskisi gibi görünen Cüneyd, bize eve dönmüş gibi hissettirdi. Gelin, Kızıl Goncalar'ın son bölümü nasıl tepkiler almış birlikte bakalım!
4. 3. sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını, zaman zaman final yapacağına dair iddialarla gündem oluyor. Ocak ayından sonra final yapacağı konuşulsa da yapımdan ya da kanaldan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İzleyicisinin bir hayli bağlı olduğu dizinin sezon sonunda değil de ortasında final yapması pek de beklenmiyor açıkçası. Dizi yalnızca final iddialarıyla gündeme gelmiyor elbette... Geçtiğimiz haftalarda dizide İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, sarhoşken verdiği röportajda "Seyran'dan bana ne?" demiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncunun o röportajı, dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'na soruldu.
5. Survivor 2025 için hazırlıklar büyük bir hızla sürüyor. Henüz isimler netleşmese bile eski yarışmacıların yaptığı paylaşımlar yarışmaya katılacaklarına dair iddiaları güçlendirdi. Eski sezon yarışmacıları Hikmet ve Seda'nın açtıkları canlı yayında da kimlerin Survivor 2025'e katılabileceğine dair konuştular. Yayın sırasında elbette daha önce 5 kez Survivor'a katılan Merve Aydın da soruldu. İkilinin verdiği yanıt Merve Aydın'ı epey sinirlendirdi!
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6. Kızılcık Şerbeti'nin eski Abdullah'ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması nedeniyle herkesi korkutmuştu. Hastanede tedavi altına alınan Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı. Tedavi süreci devam ederken Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Özel hayatlarında sıkı dost olan ikiliden Taylan, Tanrıöğen ile dışarda görüştüğünü açıkladı. Sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
7. 2024'ü enfes dizilerle geride bırakırken gözümüzü 2025 yılında yayınlanacak yerli dizilere diktik. Çoğu 2024'e yetişmeyen yerli diziler için kanallar tam gaz çalışırken yayın tarihi için gözlerini 2025'e diktiler. Peki, 2025'te hangi kanalda hangi yerli dizi başlayacak? Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyunculardan tutun da en iyi kitap uyarlamarına kadar 2025 epey hareketli geçeceğe benziyor... İşte 2025'te yayınlanacak yerli diziler...
8. Yabani dizisinin genç yıldızları Bertan Asllani ile Rojbin Erden hayranları tarafından çok beğeniliyor. İkili dizide hayat verdikleri Asi ve Alaz karakterlerinin yaşadığı aşk hikayesi üzerinden sık sık sosyal medyada tt oluyor. Bertan Asllani'ye rol arkadaşı ile yakıştırılması soruldu. Magazin Burada'nın mikrofonuna konuşan Asllani, Rojbin Erden ile aşk iddalarına bakın nasıl yanıt verdi...
9. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programının her bölümü şaşırtıyor. Programda işlenen olaylara ekran başında utanmaktan yorulurken Ezmeci'nin 2024 yılında işlediği olayları ele aldık. Bakalım Esra Ezmeci'ye 2024'te ne gibi olaylar/sorular geldi. İşte Esra Ezmeci'nin 2024'te ele aldığı konular...
10. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etmişti. Çok sevilen ses yarışması O Ses Türkiye yıllar sonra ekrana dönüyor, haberleri ortalığı yıktı geçti. Hatta uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinin de değiştiği iddia edildi. Jüride sürpriz bir isim de yer aldı. Fatih Altaylı, Hadise'ye O Ses Türkiye'yi sordu. Bakın ne yanıt aldı?
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12. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bilal'e hayat veren oyuncu Onur Buldu geçtiğimiz günlerde aldığı ayrılık kararı ile herkesi çok şaşırtmıştı. Neyse ki hasret sona erdi. Başarılı oyuncu programa geri döndüğü müjdesini verdi. Onur Buldu, Güldür Güldür'den ani ayrılık kararının ardından kameralara yakalandı. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Buldu, programa dönüşü ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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