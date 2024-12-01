İlk Dokuz Netleşti: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
İlk Dokuz Netleşti: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
MasterChef'te son 10 yarışmacı finalist olmak için büyük mücadele veriyordu. Birbirinden güzel ve zorlu yemeklerin yapıldığı yarışmayla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Elenecek yarışmacıların önceden belli olduğu söylenen yarışmada iddialar doğru çıkmadı. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından biri bu hafta elendi.
MasterChef'te kim elendi gelin birlikte bakalım:
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MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Muratcan olmuştu.
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Bu hafta Mavi takım kaptanı Beyza olurken, Kırmızı takım kaptanı olması için Şirin'i seçti.
Yarışmada takımlar şu şekilde belirlendi:
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Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazanmasıyla birlikte, ilk eleme adayı Kaan oldu.
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İkinci dokunulmazlığı da Mavi takım kazandı ve eleme adayı Kırmızı takım kaptanı Şirin oldu.
Son dokunulmazlığı da Mavi takım kazandı ve bu kez üçüncü eleme adayı Semih oldu.
Haftanın dördüncü eleme adayı ise Kerem oldu.
Kaan, 10. olarak MasterChef'ten elendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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