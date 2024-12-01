O Kara Günün Yıl Dönümü: 5 Yıl Önce Bugün Wuhan'da İlk Covid-19 Vakası Görüldü!
O Kara Günün Yıl Dönümü: 5 Yıl Önce Bugün Wuhan'da İlk Covid-19 Vakası Görüldü!
Kaynak: https://x.com/pubity/status/186330735...
İlk olarak 2019'da Wuhan'da görülen Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Pek çoğumuz için 'pandemi' kavramını ilk kez duyduğumuz ve yakınlarımızı kaybettiğimiz kötü bir süreç olan o günler, tam olarak bitmese de geride kaldı. Sanki dünmüş gibi hatırladığımız o haberin bugün yıl dönümü! Wuhan'da ilk kez 5 yıl önce bugün görülen Covid-19 vakasını üzülerek hatırlıyoruz...
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Bu görseli neredeyse hepimiz çok yakından tanıyoruz, öyle değil mi?
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11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle hepimizin hayatını etkileyecek bu virüsün bir görseli bile epey ürkütücü geliyor.
Çin'in Wuhan kentinden çıkan ve bir pandemiye dönüşen bu virüs, ne yazık ki dünya çapında büyük kayıplar vermemize sebep olmuştu.
Sanki dünmüş gibi hatırladığımız o ilk haberin üstünden tam 5 yıl geçmiş! Bugün, Çin'in Wuhan kentinde bildirilen ilk Covid-19 vakasının yıl dönümü...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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