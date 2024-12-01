O Kara Günün Yıl Dönümü: 5 Yıl Önce Bugün Wuhan'da İlk Covid-19 Vakası Görüldü!

İlk olarak 2019'da Wuhan'da görülen Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Pek çoğumuz için 'pandemi' kavramını ilk kez duyduğumuz ve yakınlarımızı kaybettiğimiz kötü bir süreç olan o günler, tam olarak bitmese de geride kaldı. Sanki dünmüş gibi hatırladığımız o haberin bugün yıl dönümü! Wuhan'da ilk kez 5 yıl önce bugün görülen Covid-19 vakasını üzülerek hatırlıyoruz...