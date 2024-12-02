Eve Dönmüş Gibi Hissettik: Kızıl Goncalar'da Cüneyd'le Başlayan Bölüm İzleyiciden Tam Not Aldı!
Eve Dönmüş Gibi Hissettik: Kızıl Goncalar'da Cüneyd'le Başlayan Bölüm İzleyiciden Tam Not Aldı!
Kızıl Goncalar'da sezon başından bu yana Cüneyd'imizi arıyorduk. Kendi benliğini yitirmesi sebebiyle Mert Yazıcıoğlu ile birlikte epey zor günler geçirmiştik hatta... Ne zaman kendine gelecek diye merak ettiğimiz sorularımız yanıt buldu, sonunda Cüneyd'imize kavuştuk! Bölüm boyunca eskisi gibi görünen Cüneyd, bize eve dönmüş gibi hissettirdi. Gelin, Kızıl Goncalar'ın son bölümü nasıl tepkiler almış birlikte bakalım!
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Kızıl Goncalar'da sonunda Cüneyd'imize kavuştuk! Sezon başından beri kendini bulmasını beklediğimiz Cüneyd, eskisi gibi hissettirmeye başladı.
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Hatta bölüm de Cüneyd'in sesiyle başladı ve hepimiz kendimizi eve dönmüş gibi hissettik.
Bölüm elbette çok beğenildi ve sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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