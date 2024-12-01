Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah'ın Küçüklüğünü Canlandıran Melis Mutluç Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı!

Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde haftada iki kez izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde yine iddialı yarışmacılar yer aldı. Katılan yarışmacılardan biri ise bir yerlerden tanıdıktı. Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç, programa katılarak kendini hatırlattı. Genç oyuncu 200 bin TL kazandı.

Bakalım, siz tanıyabilecek misiniz?