Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah'ın Küçüklüğünü Canlandıran Melis Mutluç Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı!
Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah'ın Küçüklüğünü Canlandıran Melis Mutluç Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı!
Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde haftada iki kez izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde yine iddialı yarışmacılar yer aldı. Katılan yarışmacılardan biri ise bir yerlerden tanıdıktı. Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç, programa katılarak kendini hatırlattı. Genç oyuncu 200 bin TL kazandı.
Bakalım, siz tanıyabilecek misiniz?
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Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olmaya devam ediyor.
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Programa sık sık birbirinden renkli isimler katılıyor.
Bu kez yarışmaya katılan isimlerden biri, çocukluğunu ekranlardan tanıdığımız bir kişiydi.
Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç'un çocukluğuyla ekranlarda sık sık karşılaşıyorduk.
Kavak Yelleri'nde bir bölüm oynayan Mutluç, Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Aramızda Kalsın dizisinde Yaren karakteriyle tam 41 bölüm karşımıza çıkmıştı.
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Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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