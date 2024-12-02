MasterChef'te Bir Anda Yere Yığılan Beyza Herkesi Korkuttu!
MasterChef'te Bir Anda Yere Yığılan Beyza Herkesi Korkuttu!
MasterChef Türkiye'de finalist olmak için mücadele veren 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza, daha önce yüzünün yanması sebebiyle herkesi korkutmuştu. Bir süre yanık tedavisi gören yarışmacı, MasterChef'e ara vermişti. Sevilen yarışmacı izleyenleri ve yarışmacıları bir kez daha korkuttu. Fragmanda bir anda yere yığıldığı görülen Beyza'ya ne olduğu henüz bilinmiyor.
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MasterChef 2024'te aylardır süren mücadelede sona gittikçe yaklaşıyoruz. Ocak ayında final yapmasını beklediğimiz programda şu an 9 yarışmacı kaldı.
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Sezonun başından bu yana pek çok yarışmacı gündem oldu ama en çok konuşulan isimlerden biri şüphesiz ki Beyza'ydı.
Başarısı ve güzelliği ile gündemden düşmeyen Beyza, geçtiğimiz haftalarda herkesi korkutan bir olay yaşamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda yüzüne kızgın yağ gelen yarışmacı, bir süre hastanede yanık tedavisi görmüş ve programa daha sonra kendi isteğiyle dönmüştü.
Bu kez de yeni bölüm fragmanında Beyza'nın bir anda yere yığılarak herkesi korkuttuğu görüldü. Yarışmacının sağlık durumu henüz bilinmiyor.
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Fragmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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