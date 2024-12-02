MasterChef'te Bir Anda Yere Yığılan Beyza Herkesi Korkuttu!

MasterChef Türkiye'de finalist olmak için mücadele veren 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza, daha önce yüzünün yanması sebebiyle herkesi korkutmuştu. Bir süre yanık tedavisi gören yarışmacı, MasterChef'e ara vermişti. Sevilen yarışmacı izleyenleri ve yarışmacıları bir kez daha korkuttu. Fragmanda bir anda yere yığıldığı görülen Beyza'ya ne olduğu henüz bilinmiyor.