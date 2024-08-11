Manisa'da Kan Donduran Görüntü! 3 Yavru Kediyi Fırça Sapıyla Öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan 3 kedi yavrusunu vahşice öldüren adam, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişinin şikayetçi olması üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.