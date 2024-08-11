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Manisa'da Kan Donduran Görüntü! 3 Yavru Kediyi Fırça Sapıyla Öldürdü

Manisa'da Kan Donduran Görüntü! 3 Yavru Kediyi Fırça Sapıyla Öldürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 01:26

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan 3 kedi yavrusunu vahşice öldüren adam, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişinin şikayetçi olması üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Kan donduran olay Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Eline aldığı fırçanın sapıyla balkonun altında bulunan yavru kedileri öldüren M.Ş. (55) çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kan donduran olay Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Eline aldığı fırçanın sapıyla balkonun altında bulunan yavru kedileri öldüren M.Ş. (55) çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı. Kan donduran olayın görüntülüleri saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (⚠️Dikkat! Görüntüler rahatsız edici. ⚠️)

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