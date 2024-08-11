Manisa'da Kan Donduran Görüntü! 3 Yavru Kediyi Fırça Sapıyla Öldürdü

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Kan donduran olay Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Eline aldığı fırçanın sapıyla balkonun altında bulunan yavru kedileri öldüren M.Ş. (55) çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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Çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı. Kan donduran olayın görüntülüleri saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (⚠️Dikkat! Görüntüler rahatsız edici. ⚠️)
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