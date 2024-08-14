Korkunç Kazada Mucize Kurtuluş! Takla Atan Araçtan Fırlayan İki Çocuk Yara Almadan Kurtuldu

ABD Teksas'ta meydana gelen trafik kazasında mucize bir kurtuluş yaşandı. 3 aracın karıştığı kazada takla atan cipten yola fırlayan iki küçük çocuk kazadan kısa süre sonra ayağa kalktı. Çocuğun ailesi ve trafiktekilerin panik halince çocukların yanına koştuğu anlar kameralar tarafından kaydedildi.