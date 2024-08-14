Korkunç Kazada Mucize Kurtuluş! Takla Atan Araçtan Fırlayan İki Çocuk Yara Almadan Kurtuldu

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ABD Teksas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir cip takla attı. Cipin içinde bulunan iki küçük çocuk yola savruldu.
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Korkunç kaza sonrası yola savrulan iki küçük çocuk korku dolu gözlerle yardım bekledi. Çocukların ailesi ve trafikteki diğer araçlardan birinden inen bir kişi çocukların yardımına koştu. Kazadan kısa bir süre sonra ayağa kalkan çocukların kazadan yara almadığı öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥
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