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Korkunç Kazada Mucize Kurtuluş! Takla Atan Araçtan Fırlayan İki Çocuk Yara Almadan Kurtuldu

Korkunç Kazada Mucize Kurtuluş! Takla Atan Araçtan Fırlayan İki Çocuk Yara Almadan Kurtuldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 15:24

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ABD Teksas'ta meydana gelen trafik kazasında mucize bir kurtuluş yaşandı. 3 aracın karıştığı kazada takla atan cipten yola fırlayan iki küçük çocuk kazadan kısa süre sonra ayağa kalktı. Çocuğun ailesi ve trafiktekilerin panik halince çocukların yanına koştuğu anlar kameralar tarafından kaydedildi. 

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ABD Teksas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir cip takla attı. Cipin içinde bulunan iki küçük çocuk yola savruldu.

ABD Teksas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir cip takla attı. Cipin içinde bulunan iki küçük çocuk yola savruldu.

Korkunç kaza sonrası yola savrulan iki küçük çocuk korku dolu gözlerle yardım bekledi. Çocukların ailesi ve trafikteki diğer araçlardan birinden inen bir kişi çocukların yardımına koştu. Kazadan kısa bir süre sonra ayağa kalkan çocukların kazadan yara almadığı öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥

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