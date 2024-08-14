Çalışma Koşulları Çok Beğenildi! Koç Holding'de Çalışan Mühendis Günlük Rutinini Paylaştı

Koç Holding'de çalışan bir mühendisin günlük rutinini paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Genç kadının kaydettiği görüntülerde ferah bir çalışma ortamının yanı sıra, kahvaltı, öğle yemeği, mokteyl etkinliği ve spor salonu gibi imkanların da sunulduğu görüldü.