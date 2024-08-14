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Çalışma Koşulları Çok Beğenildi! Koç Holding'de Çalışan Mühendis Günlük Rutinini Paylaştı

Çalışma Koşulları Çok Beğenildi! Koç Holding'de Çalışan Mühendis Günlük Rutinini Paylaştı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 14:14

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Koç Holding'de çalışan bir mühendisin günlük rutinini paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Genç kadının kaydettiği görüntülerde ferah bir çalışma ortamının yanı sıra, kahvaltı, öğle yemeği, mokteyl etkinliği ve spor salonu gibi imkanların da sunulduğu görüldü. 

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Son dönemlerde sosyal medyada çok popüler olan bir günlük iş rutinini paylaşma akımına Koç Holding'de çalışan bir kadın mühendis de dahil oldu. Ofise geldiğinde kahvaltı etkinliği olduğunu söyleyen genç kadın, kahvaltı sonrası kahve alarak çalışmaya başladı.

Son dönemlerde sosyal medyada çok popüler olan bir günlük iş rutinini paylaşma akımına Koç Holding'de çalışan bir kadın mühendis de dahil oldu. Ofise geldiğinde kahvaltı etkinliği olduğunu söyleyen genç kadın, kahvaltı sonrası kahve alarak çalışmaya başladı.

Öğle yemeğinde açık büfe imkanı sunulduğunu söyleyen mühendis, mesai bitimine kadar çalıştıktan sonra mokteyl atölyesi etkinliğine katıldı. Günü sonlandırırken ofisin altındaki spor salonuna giden genç kadının videosuna beğeni ve yorum yağdı. İşte o görüntüler; 🎥

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